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Общество

Взносы в школы станут обязательными. Какая сумма может быть оптимальной? Опрос

В Кыргызстане проблема добровольно-принудительных сборов в школах традиционно обостряется в начале и конце учебного года. Чиновники лишь разводят руками: вмешиваться в деятельность родительских комитетов и общественных фондов, созданных при школах, они не могут.

После каждого скандала они заявляют, что ни учитель, ни директор, ни школа сборы не объявляют и деньги не собирают.

По словам министра образования и науки Болотбека Купешева, сейчас ведомство прорабатывает возможность внедрения механизма сооплаты.

«Мы предлагаем, чтобы для поддержания учебных заведений (здания, материально-техническая база) родительское сообщество делало взносы. Но они будут фиксированными и раз в год. Мы будем этот вопрос обсуждать с родителями», — сказал он.

Пока нет точного размера сооплаты, потому что вопрос только на стадии обсуждения. «Возможно, в городе ученик будет вносить 1 тысячу сомов, в селах — 800 сомов», — пояснил Болотбек Купешев.

24.kg решило выяснить у читателей, сколько они готовы платить.

Какая ежегодная сумма взносов будет оптимальной?
Напомним, до 2006 года постановлением правительства разрешалось в школах собирать деньги с родителей. Было введено ограничение в суммах: для городских школ — 150 сомов, для сельских — 100. По мнению экспертов, это было заслоном от коррупции в школе. В 2006-м, учитывая закрепленное Конституцией положение о бесплатном образовании, постановление отменили.

В марте 2017 года парламентский комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению выносил решение об установлении с 1 сентября единого размера годичного взноса — 1,2 тысячи сомов для Бишкека (с учетом социального положения родителей учащихся).

Согласно Основному закону, каждый гражданин имеет право бесплатно получить основное и среднее общее образование в государственных школах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203233/
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