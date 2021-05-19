Сборы на выпускные. Чиновники не могут вмешиваться в родительские фонды

Мэрия Бишкека не может вмешиваться в деятельность родительских комитетов и общественных фондов, созданных при школах. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр столицы Виктория Мозгачева.

По ее словам, действует жесткое правило — ни учитель, ни директор, ни школа сборы не объявляют и деньги не собирают.

«Мы доводим детей до 25 мая, а дальше родители уже сами решают, будут что-то делать с учетом эпидситуации или нет. Родительские комитеты и фонды не подчиняются школе. По выпускным вечерам приказа министерств образования и здравоохранения еще не было», — сказала Виктория Мозгачева.

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Ранее родители пожаловались, что в школе-гимназии № 24 собирают на выпускной по 12 тысяч сомов. «Мы связывались с родителями. Деньги они собирали по линии родительского комитета, на виньетки детям, фотосессию, ленты и другое. Это их личное право. Возможно, между родителями возникло недоразумение, и они не пришли к взаимопониманию», — заметила вице-мэр.

Отметим, что последние несколько лет чиновники запрещают проводить выпускные в вечернее и ночное время на территории школ, в развлекательных заведениях, кафе, ресторанах и на природе. Однако часть родителей игнорирует запрет.

В этом году на ситуацию накладывается и вспышка коронавируса.