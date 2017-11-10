Школьные взносы. Это не коррупция?

Жалобы на школьные взносы будут вечны, пока не узаконят конкретную сумму. Ведь даже запрет не гарантирует того, что кто-то не начнет просто вымогать деньги.

Сегодня в Бишкеке презентовали очередной доклад «Бюджетное и внебюджетное финансирование школ: сборы денег с родителей — необходимость или коррупция?», подготовленный «Булан институтом инноваций по укреплению мира». В нем проанализировано несколько видов взносов.

Вид первый. Деньги за дополнительные уроки. Цены утверждены Министерством образования и науки совместно с антимонопольным комитетом.

Законом закреплено право родителей по своему усмотрению выбрать их для своих детей и платить за эти занятия. Причем деньги должны быть использованы строго по назначению. Их нельзя направить на ремонт или, допустим, на транспортные расходы. Учителя получают 70 процентов от поступивших средств, а оставшиеся 30 процентов администрация школы должна направить на улучшение учебного процесса.

Вид второй. Взносы через попечительские советы. Обычно в управляющий состав ПС входят около десяти родителей, чьи дети учатся в этой школе, а другие мамы и папы, написав заявления, становятся членами советов и затем перечисляют деньги на развитие школы.

В школах Бишкека каждый ученик ежемесячно платит от 300 до 500 сомов, то есть в течение учебного года родители отдают школе от 3 до 5,5 тысячи сомов.

Вид третий. Классная копилка. «Каждый классный руководитель по своему желанию определяет сумму взноса, за год получается от 600 до 1,5 тысячи сомов. Это незаконно. Нет ни одного закона, который позволяет собирать деньги в фонд класса. Незаконно теребить детей, чтобы они сдали деньги в фонд класса. Из-за этого среди родителей и возникают недовольства бесконечными поборами на праздники и подарки», — говорится в отчете.

«Но когда начинаем разбираться, другие родители тут же начинают говорить: «Вы не должны вмешиваться, классный фонд наш, мы сами его создавали. Может, мы хотим приготовить подарок к дню рождения детей или повезем их на природу. Мы сами знаем, как нам им распоряжаться», — отметила глава столичного Управления образования Сауле Мейрманова.

Вид четвертый. Вступительный взнос. «Это чистой воды коррупция, и руководство школы, взявшее деньги, должно понести наказание. Особенно оно распространено в таких больших городах, как Бишкек и Ош. В соцсетях можно встретить признания некоторых родителей о том, что за определение детей в школу просят от 10 тысяч сомов до $1 тысячи. Хотя Минобразования и Бишкекское городское управление образования ежегодно издают приказ, запрещая это явление», — отметили авторы документа.

Законом запрещено собирать средства с родителей-инвалидов, родителей, имеющих детей-инвалидов, сирот и лишенных в силу различных обстоятельств родительской опеки.

Также закон не позволяет директору или учителям школ требовать деньги для попечительского совета и принимать их лично. Как это происходит на самом деле, все прекрасно знают.

Сначала спасли, теперь развивают

Общественные фонды для улучшения школ начали формироваться еще 20 лет назад. В первые годы независимости такие фонды, по словам Сауле Мейрмановой, буквально спасли школы от тяжелого кризиса, помогли удержать учителей. Педагоги бросали свой неблагодарный труд и уходили торговать на рынок или в другие сферы.

Если первоначально эти фонды создавали для удержания учителей, то сейчас они призваны обеспечивать и развивать школы. Сауле Мейрманова

Она считает, что взносы сегодня — это не коррупция, а острая необходимость: «Да, 20 лет назад были другие обстоятельства, сегодня другие. Но мы должны думать о содержании образования. Мы же хотим высокое качество, а для этого нужно внедрение новых методик, инновационных технологий. А это, к сожалению, тоже не финансируется государством. Чтобы отвечать современным вызовам, школа должна развиваться, конкурировать. Наши дети настолько умные, но они не видят, над чем работают их сверстники в других государствах».

«Сейчас шестеро наших ребят на десять дней поехали в Питер, где в школе и в лабораториях будут заниматься химией. В этом помогли взаимоотношения нашего мэра с губернатором, нам выделили бесплатное жилье. Но и здесь не получается без родителей: они приобрели билеты, дали деньги на питание. Мы не можем просто сидеть и уповать, когда появятся средства», — сказала она ИА «24.kg».

Сегодня государство выделяет миллиарды сомов на школьное образование. Деньги идут на зарплату учителям, оплату комуслуг, какую-то часть направляют на ремонт зданий и тиражирование учебников. Но и этого недостаточно.

Несмотря на Конституцию

До 2006 года постановлением правительства разрешалось в школах собирать деньги с родителей. Было введено ограничение в суммах: для городских школ — 150 сомов, для сельских — 100. По мнению экспертов, это было заслоном от коррупции в школе. В 2006-м, учитывая закрепленное Конституцией положение о бесплатном образовании, постановление отменили.

И это, по мнению вице-мэра Айгуль Рыскуловой, привело к анархии. «Я не защищаю директоров школ. Собирают в общественные фонды, в копилки, передают записки через детей... Это все есть, но это на совести директоров. Мы боремся с этим явлением, издаем приказы. Говорят, что за год в Бишкеке неформальные сборы составляют 1 миллиард сомов. Ничего подобного! Мы провели примерный анализ, в год собирают 150 миллионов сомов. Если не доплачивать учителям, они уйдут в частные школы. Здесь разговор должен быть конструктивным. Мэрия делает все возможное», — заверила она.

В марте 2017-го парламентский комитет по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению вынес решение об установлении с 1 сентября единого размера годичного взноса — 1,2 тысячи сомов для Бишкека (с учетом социального положения родителей учащихся).

«Этого вполне было бы достаточно на мел и тряпки, канцелярию. Эту сумму нам предоставило само управление образования. Однако данное решение до сих пор не исполнено», — сказал эксперт комитета Мухаммад-Али Орозматов.

При этом, согласно Конституции КР, каждый гражданин имеет право бесплатно получить основное и среднее общее образование в государственных школах.

К слову, на круглый стол, где обсуждали проблему взносов, представители Минобразования не пришли. Этот факт с сожалением отметили присутствующие.

«Мы могли бы вместе поговорить в целом о политике образования: что мы сегодня имеем, что может государство, чего хотят родители и как мы должны развивать образование, — сказала Айгуль Рыскулова. — Я думаю, что главным вопросом должно быть качество образования — кого мы выпускаем, какие учебные программы имеем, не отстаем ли от международных стандартов, кому и как готовить наших детей. Мы же завязываемся на тех вещах, где больше жалоб. Понятно, что родители жалуются, и денег не хватает».

«Все хотят дать детям хорошее образование, отправляют их к родственникам в столицу. Наши школы переполнены почти вдвое. За год за счет республиканского бюджета в стране построено 97 школ. Где? Не в Бишкеке. Об этом мы тоже должны спросить», — заметила она.

«Конституцией гарантируется бесплатное образование, и оно должно финансироваться из республиканского бюджета. Но финансирует местный бюджет: из 8 миллиардов сомов 3,5 миллиарда выделяется на образование. Это огромная сумма! Чтобы решить проблему перегруженности школ, в ближайшие несколько лет нам нужно построить 18 новых. Только на одну школу необходимо минимум 200 миллионов сомов, вот и посчитайте, сколько миллиардов нужно», — отметила вице-мэр.

«Закон об образовании нужно серьезно пересматривать, — считает Айгуль Рыскулова. — В таком виде с ним очень сложно дальше двигаться, давать качественное образование. Какая ситуация будет в мире через 30 лет? Мы уже сейчас должны ориентироваться, кого готовить на будущее. А если заостряться на мелких вопросах, то саму проблему не решим».