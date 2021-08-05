В школах Кыргызстана могут ввести сооплату. Об этом на пресс-конференции сообщил министр образования и науки Болотбек Купешев.

По его словам, школьные родительские фонды — это больной вопрос, который доставляет проблемы как родителям и ученикам, так и педагогам и руководителям.

«Сейчас мы встречаемся с руководителями школ, обсуждаем этот вопрос. Это неправильно, когда из-за неспособности оплачивать ребенка могут выгнать, а педагога — за то, что он не собрал деньги», — отметил чиновник.

Он сказал, что сейчас ведомство прорабатывает возможность внедрения механизма сооплаты. «Мы предлагаем, чтобы для поддержания учебных заведений (здания, материально-техническая база) родительское сообщество делало взносы. Но они будут фиксированными и раз в год. Мы будем этот вопрос обсуждать с родителями», — заметил Болотбек Купешев.

Он пояснил, что пока затрудняется назвать точный размер сооплаты, потому как вопрос только на стадии обсуждения.

«Возможно, в городе ученик будет вносить 1 тысячу сомов, в селах — 800 сомов», — добавил министр.

Глава общественного объединения «Таза табигат» Анара Дауталиева предложила чиновнику обратиться к кабмину, президенту, чтобы власти страны наконец-то признались, что идет хроническое недофинансирование именно содержания образования (инфраструктуры), а не качества. «Введение сооплаты не будет противоречить Конституции. Потому что родители будут финансировать не качество образования, а именно инфраструктуру. Они и сейчас это делают, обеспечивая учебные организации, начиная от мела и тряпок и заканчивая мебелью и техникой», — сказала она.