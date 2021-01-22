Снова ошибка. ЮНИСЕФ не собирается покупать холодильники для вакцины от COVID

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) не планирует закупать холодильники для вакцины Pfizer. Об этом сообщил представитель ЮНИСЕФ в Кыргызстане Кристин Жольм.

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По его словам, Детский фонд ООН намерен поддержать правительство республики в ситуации с коронавирусом через глобальную инициативу COVAX.

«ЮНИСЕФ работает над инструментом определения размера цепи поставок и рабочим планом по формированию спроса для гарантии того, что страна готова получать и распространять переквалифицированные ВОЗ вакцины против COVID-19. В течение 2019-2020 годов ЮНИСЕФ уже поставил 973 холодильника для оптимизации холодовой цепи в пункты вакцинации по всей стране», — рассказал Кристин Жольм.

Напомним, вчера министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев на заседании Жогорку Кенеша сообщил, что USAID купит Кыргызстану холодильники и шприцы, рассчитанные на 1 миллион 200 доз вакцины от коронавируса Pfizer. Однако позже Минздрав признал, что чиновник ошибся, а с холодильниками поможет ЮНИСЕФ. Но и это высказывание оказалось недостоверным.

С кем договаривался о поставках оборудования чиновник, все еще непонятно.