Россия бесплатно предоставит Кыргызстану 500 тысяч доз вакцины от COVID-19. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, ЮСАИД обеспечит Минздрав необходимыми для хранения вакцины холодильником и шприцами.

«Как уже известно, мы по механизму COVAX получим 30 тысяч доз вакцины Pfizer на 15 тысяч человек. ЮСАИД купит нам холодильник и шприцы, рассчитанные на 1 миллион 200 доз вакцины. Оборудование получим до июня. Конечно, 1 миллиона доз нам не хватит. Мы заказали вакцину «Спутник V». Россия согласилась предоставить нам 500 тысяч доз бесплатно», — сказал чиновник.

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева отметила, что для вакцинации населения от COVID-19 деньги будут. «Вакцинация — это вопрос национальной безопасности. Деньги будут. Тут вопрос в том, что Минздрав решает некоторые вопросы отдельно, в том числе по выбору вакцины. Решается вопрос транспортировки российской вакцины из Новосибирска», — подчеркнула она.

По словам вице-премьера, для вакцинации населения, возможно, привлекут и частные медицинские центры.

Она добавила, что вакцинация будет проводиться добровольно.