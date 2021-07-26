Пик пройден. В Минздраве прокомментировали спад заболеваемости COVID-19

В Кыргызстане пик третьей волны заболеваемости коронавирусом и внебольничной пневмонией пройден. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, спад заболеваемости продолжится и дальше.

Отметим, что второй день подряд в республике за сутки регистрируется меньше тысячи новых случаев.

«Сейчас мы спешим с вакцинацией, хотим, чтобы дети в сентябре вернулись в школы в традиционном режиме. Придумываем новые стимулирующие методы. К примеру, привившиеся будут получать бонус 10 гигабайт интернета. Договариваемся с кафе и ресторанами, чтобы они предоставляли скидки привитым посетителям. Точки общепита согласны на такие меры. Ведь они тоже хотят работать в обычном режиме», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

По поводу долгосрочного прогноза глава Минздрава отметил, что все будет зависеть от темпов вакцинации. «Если всех провакцинируем, то этот год пройдем без четвертой волны», — добавил он.