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Общество
Сюжет: COVID-19

Пик пройден. В Минздраве прокомментировали спад заболеваемости COVID-19

В Кыргызстане пик третьей волны заболеваемости коронавирусом и внебольничной пневмонией пройден. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, спад заболеваемости продолжится и дальше.

Отметим, что второй день подряд в республике за сутки регистрируется меньше тысячи новых случаев.

«Сейчас мы спешим с вакцинацией, хотим, чтобы дети в сентябре вернулись в школы в традиционном режиме. Придумываем новые стимулирующие методы. К примеру, привившиеся будут получать бонус 10 гигабайт интернета. Договариваемся с кафе и ресторанами, чтобы они предоставляли скидки привитым посетителям. Точки общепита согласны на такие меры. Ведь они тоже хотят работать в обычном режиме», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

По поводу долгосрочного прогноза глава Минздрава отметил, что все будет зависеть от темпов вакцинации. «Если всех провакцинируем, то этот год пройдем без четвертой волны», — добавил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202087/
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