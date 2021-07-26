В Кыргызстане за сутки выявили еще 973 новых случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 637 случаев, Оше — 23, Чуйской области — 72, Ошской — 12, Таласской — 18, Нарынской — 18, Иссык-Кульской — 39, Джалал-Абадской — 92, Баткенской — 62.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 158 тысяч 120 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.