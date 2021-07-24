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Бизнес

Вакцинируйся от COVID-19 и получи 10 гигабайт в подарок в приложении «Мой О!»

В рамках борьбы с пандемией COVID-19 Мобильный оператор О! предоставляет возможность получить бонус 10 гигабайт интернета всем, кто получил хотя бы первую дозу вакцины от COVID-19.

Сервис запущен совместно с Министерством здравоохранения и социального развития КР в целях поддержки национальной инициативы «Кыргызстан — зеленая зона» по борьбе с пандемией COVID-19 и развития цифровых технологий.

С самого начала пандемии Мобильный оператор О! активно участвует в мероприятиях по борьбе с коронавирусом, в числе первых откликается на призывы о помощи и в кратчайшие сроки реализует необходимые инициативы для миллионов граждан.

Что нужно сделать?

  1. Получить хотя бы первый компонент прививки от COVID-19 в любом из пунктов вакцинации, развернутых по всей стране.
  2. Быть идентифицированным пользователем приложения «Мой О!» или пройти быструю идентификацию онлайн прямо в приложении.
  3. Обновить приложение «Мой О!», открыть «Меню», выбрать «Статус вакцинации» и нажать «Проверить».

После получения второго компонента вакцины каждый идентифицированный пользователь приложения «Мой О!» может совершенно бесплатно получить сертификат о вакцинации с QR-кодом.

Полученный сертификат можно отправить в любой мессенджер или на почту, а также использовать для загрузки данных в приложении «Путешествую без COVID-19».

Помните, остановить эпидемию можно только с помощью вакцинации!

Во всех регионах страны проводится масштабная и бесплатная вакцинация против COVID-19. Адреса всех пунктов можно узнать на сайте. Открыто более 800 временных прививочных пунктов, в том числе в торговых центрах и образовательных учреждениях. Для получения прививки необходимо иметь при себе паспорт. 

Берегите себя, а Мобильный оператор О! позаботится о вас.

Интернет-пакет 10 гигабайт подключается только один раз, автоматически сразу после подтверждения факта получения вакцины от Министерства здравоохранения и социального развития КР. Акция действует с 22 июля 2021 года. Срок действия акции ограничен. Лицензия ГАС при ГКИТиС: № 16-0062-КР, № 16-0063-КР. Информация действительна на момент публикации: 22.07.2021. Подробнее: www.o.kg
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/202033/
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Вакцинируйся от&nbsp;COVID-19 и&nbsp;получи 10&nbsp;гигабайт в&nbsp;подарок в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Вакцинируйся от COVID-19 и получи 10 гигабайт в подарок в приложении «Мой О!»
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