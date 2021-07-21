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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Избиение мальчика на сборах. С ребенком встретились сотрудники ДУМК

Сотрудники Духовного управления мусульман Кыргызстана встретились с мальчиком, которого избили во время спортивных сборов на озере Иссык-Куль, и с его отцом. Об этом сообщает пресс-служба ДУМК.

По ее данным, во время встречи сотрудники муфтията обсудили вопрос укрепления межрелигиозных и межнациональных отношений, рассказали, что ислам требует толерантности к другим религиям. Священнослужители пообещали, что во время предстоящих пятничных молитв будут призывать воспитывать в детях толерантность.

Ранее Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо семье ребенка и пригласил в Москву.

Напомним, что девятилетнего ребенка избили сверстники из-за его религиозной принадлежности во время спортивных сборов секции дзюдо в Иссык-Кульской области. По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшему был нанесен легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство здоровья или легкую необратимую потерю трудоспособности. Председатель кабинета министров Улукбек Марипов взял расследование инцидента на особый контроль.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201691/
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