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Общество
Сюжет: Насилие над детьми

Избиение мальчика на сборах. Патриарх Кирилл пригласил пострадавшего в Москву

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил письмо семье мальчика, пострадавшего в результате конфликта со сверстниками во время спортивных сборов на Иссык-Куле. Об этом сообщается на сайте московского патриархата.

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По его данным, инцидент вызвал широкий общественный резонанс в России и Кыргызстане после того, как представители пострадавшей семьи публично рассказали об обстоятельствах происшествия.

«С большой тревогой узнал о произошедшем с тобой случае на спортивных сборах. Хотел бы выразить тебе искреннее сочувствие. Проявив мужество и смелость, ты не побоялся дерзких насмешек и издевательств со стороны сверстников и решительно отстаивал свою веру, защищал то, что тебе дорого и ценно. Твой поступок, отвага и твердость достойны всяческой поддержки. Миллионы твоих братьев и сестер в России и в других странах сопереживают тебе в этот непростой момент. Приглашаю тебя и твою семью посетить Москву, чтобы совершить паломничество к православным святыням, познакомиться с новыми друзьями и укрепиться в вере», — говорится в письме.

Напомним, что девятилетнего ребенка избили сверстники во время спортивных сборов секции дзюдо в Иссык-Кульской области. По результатам судебно-медицинской экспертизы потерпевшему был нанесен легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство здоровья или легкую необратимую потерю трудоспособности. Председатель кабинета министров Улукбек Марипов взял расследование инцидента на особый контроль.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201562/
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