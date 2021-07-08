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Происшествия
Сюжет: Насилие над детьми

На религиозной почве. Девятилетнего мальчика избили на спортивных сборах

Девятилетнего мальчика избили на сборах в Иссык-Кульской области из-за его религиозной принадлежности. Об этом 24.kg рассказала адвокат пострадавшей стороны Индира Саутова.

По ее словам, родители Ивана (имя изменено) отправили сына на сборы по дзюдо в село Булан-Соготту с 5 по 22 июня.

«23 июня ребенок приехал домой. Его встретили в Бишкеке, он был в кепке. Когда Иван сел в машину, родители увидели, что у ребенка большой синяк под глазом. Стали его расспрашивать, он расплакался и рассказал историю, которая произошла с ним на сборах. Выяснилось, что за неделю до окончания поездки его систематически избивали сверстники, он получил синяки и гематомы на голове. Родители связались с тренером. Она сказала, что действительно произошла драка между детьми, но выяснять и разбираться и тем более сообщать об инциденте родителям Ивана не стали», — рассказала Индира Саутова.

Сейчас у ребенка головные боли, он получает лечение. «Его несколько раз рвало. Родителей возмущает тот факт, что, несмотря на травмы у мальчика, тренер не оказала медицинскую помощь, а продолжала заставлять его тренироваться», — отметила Индира Саутова.

Адвокат утверждает, что причиной конфликта стала религиозная и национальная принадлежность Ивана.

«Ребенок рассказал, что сразу после приезда на сборы у него произошел конфликт с детьми на религиозной почве. Он оказался единственным христианином в группе, все остальные мусульмане. Его начали дразнить тем, что он не верит в Аллаха, что он русский. Пару дней он терпел. На третий день не выдержал и кинул камень в их сторону. Потом 10 мальчиков избили его. И каждый день во время тихого часа избивали. Есть зачинщик. Он угрожал Ивану, говорил, что его отец милиционер», — добавила Индира Саутова.

По словам родителей, после сборов сын начал наизусть цитировать суры из Корана.

«За 18 дней, которые он там находился, ребенок подвергался физическому и психологическому насилию. Тренер не подписала договор с родителями. Все было организовано стихийно. Не были соблюдены нормы нагрузок во время тренировок. За 18 дней дети мылись только один раз», — рассказывает адвокат.

В связи с этим юрист требует соответствующие органы рассмотреть ответственность тренера. Индира Саутова также написала в Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта заявление с просьбой провести служебную проверку по факту.

В УВД Иссык-Кульской области 24.kg рассказали, что 24 июня в Октябрьское РУВД Бишкека поступило сообщение из травматологического отделения горбольницы № 3 о том, что с телесными повреждениями поступил девятилетний мальчик.

В связи с тем, что происшествие случилось в селе Булан-Соготту, материалы по данному факту были переданы в ОВД Иссык-Кульского района.

Сообщение зарегистрировано в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 65 «Побои» Кодекса о проступках. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В рамках досудебного производства опрошена мать несовершеннолетнего. Установлена личность тренера. Ей оказалась жительница Бишкека А.А. 1990 года рождения. Кроме того, установлены несовершеннолетние, которые, по показанию матери потерпевшего, принимали участие в избиении Ивана. Все проживают в столице.

По результатам заключения судебно-медицинской экспертизы потерпевшему был нанесен легкий вред здоровью.

В целях всестороннего и объективного рассмотрения досудебного производства в ОВД Иссык-Кульского района вызваны тренер и потерпевшая сторона для дачи показаний.

 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200241/
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