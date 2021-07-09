Избиение ребенка на Иссык-Куле. Улукбек Марипов взял дело под личный контроль

Кабинет министров взял на особый контроль случай с избиением ребенка во время спортивных сборов в Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

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По ее данным, инцидент находится на особом контроле у Улукбека Марипова.

Он поручил доложить обо всех обстоятельствах дела и в рамках расследования дать правовую оценку не только действиям лиц, допустившим насилие в отношении ребенка, но и действиям (бездействию) должностных лиц Минкультуры и Минобразования. В их должностные обязанности входит проведение профилактических мероприятий по толерантности, веротерпимости и религиозной культуре.

Улукбек Марипов поручил уполномоченной по правам ребенка Жыпарисе Рысбековой мониторить ход исполнения всех поручений, а также усилить меры по недопущению подобных случаев.

Напомним, что девятилетнего ребенка избили сверстники во время спортивных сборов секции дзюдо в Иссык-Кульской области. По результатам судебно-медицинской экспертизы, потерпевшему был нанесен легкий вред здоровью, повлекший кратковременное расстройство здоровья или легкую необратимую потерю трудоспособности.