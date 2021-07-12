В прививочных пунктах очереди. Кыргызстанцы охотно идут на вакцинацию

Во всех прививочных пунктах по стране со вчерашнего дня образовались очереди. Об этом министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев сообщил на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.

По его данным, в стране открыто 743 пункта вакцинации.

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«Во всех пунктах образовались очереди. Думаю, на этот раз население не откажется от вакцинации. До 6 августа мы планируем привить 1 миллион 200 тысяч человек», — сказал он.

Министр отметил, что на первом этапе вакцинации прививку получили 130 тысяч человек.

Напомним, накануне в Кыргызстан доставили 1,2 миллиона доз китайской вакцины компании Sinopharm. Прививочные пункты развернули не только в поликлиниках и частных медцентрах, но и на площади Ала-Тоо у памятника Курманджан датке.