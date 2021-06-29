Поставки китайской вакцины Sinopharm в КР. Самолет на старте, что мешает?

Поставки китайской вакцины компании Sinopharm в Кыргызстан снова отложили.

Как сообщили 24.kg в Детском фонде ООН, ЮНИСЕФ взял на себя все расходы по организации рейса и перевозке препарата. Самолет стоит на старте. Как только все имеющиеся вопросы будут улажены, готов вылететь за вакциной.

Напомним, в мае 2021 года КНР выделила на безвозмездной основе Кыргызстану вторую партию вакцины в 150 тысяч доз. Кыргызстан искал самолет для доставки препарата, вопрос был решен, заявляли в ведомстве и обещали поставить вакцину до 20 июня, а позже — 28 июня.

Однако сегодня возможная дата поставок неизвестна.

До сих пор остаются нерешенные «бумажные» вопросы между правительствами Китая и Кыргызстана. В Минздраве и Республиканском центре иммунопрофилактики не комментируют этот вопрос.

Ранее поставки вакцины заместитель главы кабинета министров Жылдыз Бакашова обсудила с послом КНР Ду Дэвэнь 26 июня. Она просила оказать содействие.