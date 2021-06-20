Афиша Бишкека на неделю: выставки, ярмарка и кинофестиваль

22-25 июня. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

21-25 июня. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

1-30 июня. Выставка Александра Феля и Валерия Хазова

Художники представили свои лучшие работы в жанрах живописи и графики.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 12.00-18.00.

17 июня — 16 июля. Выставка Сабиджана Бабаджанова

На персональной выставке Сабиджан Камалович представит небольшую часть живописных полотен, выполненных в техниках масляной и акварельной живописи, а также графические работы. Широкому кругу зрителей представится возможность увидеть его лучшие работы, созданные в разные периоды творческой жизни. Подробнее

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

17 июня — 16 июля. «Летняя выставка»

Экспозиция на свободную тему, в которой приняли участие такие известные художники, как Алексей Каменский, Таалай Усубалиев, Жылкычы Жакыпов, Момун Астар, Жылдыз Асангали, Халида Шимова, Алапай Абдыкасымов, Сапар Торобеков, Нарынкул Турпанов, Каныбек Давлетов, Гульнара Мусабай, Константин Шкурпела, Талант Огобаев, Абдысадыр Турусбеков, Юлдаш Нурматов, Нюргуяна Иннокентьева, Саркын Сооронбаев, Иван Бульба, Петр Куринских, Алмаз Шаршекеев и другие.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-22.00.

17-27 июня. Фотовыставка «Этот день мы приближали как могли!»

Представлены работы Владимира Воронина, Александра Федорова, Алимжана Жоробаева, Артура Болжурова, Владислава Ногая, Вадима Березина, Дениса Будыло, Алимжана Жоробаева, Владимира Крапивина, Натальи Крапивиной, Игоря Сапожникова, Максима Шубовича. Подробнее

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова, 11.00-18.00.

21 июня. Акция «Свеча памяти»

Традиционно участники зажигают 1 тысячу 418 свечей — именно столько дней продолжалась Великая Отечественная война. Подробнее

Площадь Победы, 21.00.

23 июня. Игра «Мафия»

«Мафия» — это салонная командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным сюжетом.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 20.00.

23 июня. Благотворительная ярмарка

10 процентов от выручки передадут Общественному объединению «Мастерская онкопациентов».

Sierra Coffee (на проспекте Манаса), 12.00-18.00.

24-27 июня. Фестиваль польских фильмов «Висла»

Кыргызстанцы смогут увидеть такие фильмы, как «Пан Т.» Марцина Кшишталовича, «Икар. Легенда Метека Коша» Мацея Пепшицы, «Как можно дальше отсюда» Петра Домалевского, полнометражный дебют первого польского аниматора Мариуша Вильчиньского «Убей это и покинь город» и другие. Подробнее

Республиканский дом кино имени Чингиза Айтматова.

24 июня. Кинопремьеры

«Кукла» (ужасы). Молодая няня София, пока ее работодательница отлучилась по делам, сидит с тремя детьми в большом доме. Вскоре им предстоит столкнуться с демоном, который очень хочет, чтобы с ним поиграли.

«Рок Дог 2» (мультфильм). Знаменитый пес Боуди и его веселая рок-группа возвращаются. Музыканты уже представили миру свои песни, но останавливаться на достигнутом не собираются. Ребята готовы к грандиозному турне, в котором обретут настоящую славу. Но, как оказалось, у популярности есть и обратная сторона.

25 июня. Спектакль Sender Unknown

Спектакль создан группой режиссеров из Украины, Германии и Кыргызстана. Его созданию предшествовала серия исследований — опросов обычных граждан в Херсоне, Бишкеке и Кельне. Sender Unknown — это спектакль-конструктор, который каждый раз создается по-новому.

«Мастерская 705», 19.00.