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Общество

Кыргызстан глазами фотографов. В Бишкеке открылась выставка нескольких авторов

В Выставочном зале Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова при поддержке Посольства России в Кыргызстане открылась фотовыставка, посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны, «Этот день мы приближали, как могли!».

Экспозиция посвящена памяти героев фронта и тыла.

Более 50 фотографий разных направлений и жанров: репортаж, пейзаж, портрет, уличная фотография и других рассказывают о современной, мирной жизни в Кыргызстане, завоеванной героями военных лет.

«В сохранении памяти о войне, в чествовании ветеранов, в военно-патриотической работе Кыргызстан отличается от соседей в лучшую сторону», — сказал на открытии экспозиции руководитель Российского дома в КР Виктор Нефедов.

Сами авторы на открытии были немногословными. «Они все сказали своим творчеством», — заметил кто-то из присутствующих.

Виктор Нефедов отметил, что эта выставка показывает, какой путь прошел Кыргызстан, к чему стоит стремиться, от чего необходимо отказаться.

Представлены работы Владимира Воронина, Александра Федорова, Алимжана Жоробаева, Артура Болжурова, Владислава Ногая, Вадима Березина, Дениса Будыло, Алимжана Жоробаева, Владимира Крапивина, Натальи Крапивиной, Игоря Сапожникова, Максима Шубовича.

Виктор Нефедов также пригласил художников Кыргызстана к сотрудничеству с Российским домом, который планирует провести за свой счет серию выставок в нашей стране.

Выставка продлится до 27 июня.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198052/
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