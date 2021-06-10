09:17
USD 84.53
EUR 103.03
RUB 1.17
Общество

В Бишкеке акция «Свеча памяти» пройдет в традиционном режиме

В Бишкеке акция «Свеча памяти» пройдет в традиционном режиме. Об этом 24.kg сообщили в ОФ «Ветераны 365».

В фонде напомнили, что она состоится 21 июня в 21.00 на площади Победы около Вечного огня. Традиционно участники зажигают 1 тысячу 418 свечей — именно столько дней продолжалась Великая Отечественная война.

В прошлом году из-за ситуации с распространением коронавируса и ограничением на массовые мероприятия волонтеры провели акцию в онлайн-режиме. Они предложили зажечь свечи у себя дома 21 июня в 22.00, во дворах и квартирах и потом разместить видео и фото в социальных сетях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197061/
просмотров: 338
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке проходит акция «Успей сказать спасибо»
Ехали поздравить, а оказались на похоронах. Будни волонтеров «Ветераны 365»
Успей сказать спасибо. В Бишкеке стартовала ежегодная акция ко Дню Победы
В Бишкеке объявили сбор средств для покупки продуктов ветеранам к Новому году
День пожилых людей. Активисты объявили сбор средств на подарки ветеранам
В Бишкеке в онлайн-режиме пройдет акция «Свеча Памяти»
Волонтеры решили не отменять традиционное поздравление ветеранов с Днем Победы
Ветеранам Великой Отечественной войны нужна помощь. Как это сделать
Фонд «Ветераны 365» объявил сбор средств для покупки подарков
В Бишкеке зажгли свечи в память погибших во время Великой Отечественной войны
Популярные новости
Внутренние войска. Бездарное руководство и&nbsp;раздетые солдаты Внутренние войска. Бездарное руководство и раздетые солдаты
Состояние Алмазбека Атамбаева критическое&nbsp;&mdash; адвокат Состояние Алмазбека Атамбаева критическое — адвокат
В&nbsp;Бишкеке задержан бывший начальник столичного управления ГКНБ В Бишкеке задержан бывший начальник столичного управления ГКНБ
Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на&nbsp;линии Забастовка завершена. Водители маршруток завтра выходят на линии
Бизнес
Сотрудники MegaCom сдали более 24&nbsp;литров донорской крови Сотрудники MegaCom сдали более 24 литров донорской крови
Страны БРИКС призвали к&nbsp;полному прекращению огня в&nbsp;Афганистане Страны БРИКС призвали к полному прекращению огня в Афганистане
Обращение к&nbsp;главе &laquo;Центерра Голд Инк.&raquo; Скотту Перри направил профком &laquo;Кумтора&raquo; Обращение к главе «Центерра Голд Инк.» Скотту Перри направил профком «Кумтора»
&laquo;Керемет Банк&raquo;: мероприятия НБ&nbsp;КР&nbsp;по&nbsp;оздоровлению дают положительные результаты «Керемет Банк»: мероприятия НБ КР по оздоровлению дают положительные результаты
10 июня, четверг
09:16
COVID-19. В Кыргызстане утвердили алгоритмы для туристов COVID-19. В Кыргызстане утвердили алгоритмы для туристо...
09:15
Садыр Жапаров в Турции рассказал, что делать для духовно-нравственного развития
09:12
В ЕАЭС сократят дублирующие исследования при переносе производства лекарств
09:00
В Ноокене избили школьника. Милиция возбудила уголовное дело
08:55
Товарооборот между Кыргызстаном и Турцией должен быть увеличен до $1 миллиарда
9 июня, среда
23:53
WhatsApp получит новую функцию для безопасного входа в аккаунт