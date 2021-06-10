В Бишкеке акция «Свеча памяти» пройдет в традиционном режиме. Об этом 24.kg сообщили в ОФ «Ветераны 365».

В фонде напомнили, что она состоится 21 июня в 21.00 на площади Победы около Вечного огня. Традиционно участники зажигают 1 тысячу 418 свечей — именно столько дней продолжалась Великая Отечественная война.

В прошлом году из-за ситуации с распространением коронавируса и ограничением на массовые мероприятия волонтеры провели акцию в онлайн-режиме. Они предложили зажечь свечи у себя дома 21 июня в 22.00, во дворах и квартирах и потом разместить видео и фото в социальных сетях.