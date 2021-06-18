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Общество

Горы, кудрявое небо и бомжи. Выставка Сабиджана Бабаджанова открылась в Бишкеке

В «Галерее М» открылась персональная выставка заслуженного деятеля культуры КР Сабиджана Бабаджанова.

Художник представил небольшую часть полотен, выполненных в техниках масляной и акварельной живописи, а также несколько графических работ, созданных в разные периоды жизни.

Сабиджан Бабаджанов создает пейзажи умиротворения.

Глядя на его «Сумеречный покой», «Тишину» или «Блюз в светло-желтых тонах», возникает чувство спокойствия. «Тот самый двор», «Базарный день», «Во дворе», «Засуха» переносят зрителя в прошлое. «Вид из окна» и «Бомжи» возвращают обратно в настоящее.

Завораживают и изображения неба. «Закат», «Лунная ночь», «Облачный июнь» и другие — требуется большое мастерство, чтобы реалистично изобразить небесный свод.

Его картины восхищают всех, оставляя только положительные эмоции.

Сабиджан Бабаджанов — график, дизайнер, заслуженный деятель культуры Кыргызстана. Член Союза художников СССР и Кыргызской Республики.

Произведения художника хранятся в Государственном музее искусств народов Востока (Москва), Кыргызском государственном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, в частных коллекциях в Кыргызстане, странах СНГ, в США, Германии, Канаде, Франции, Италии, Турции, Иране, Японии, Великобритании и других.

«Кудрявое небо», «Ночной дозор», «Сердце горы», «Кариз» и другие, всего около 40 картин можно увидеть до 16 июля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198127/
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