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Общество

В Бишкеке пройдет фестиваль польских фильмов «Висла»

В Бишкеке с 24 по 27 июня в Республиканском доме кино имени Айтматова пройдет фестиваль польских фильмов «Висла». Об этом сообщают организаторы.

«Это прекрасная возможность увидеть новинки кино за последние два года от известных и отмеченных наградами режиссеров, а также талантливых дебютантов, восхищающихся своими первыми работами», — отметили они.

Кыргызстанцы смогут увидеть такие фильмы, как «Пан Т.» Марцина Кшишталовича, «Икар. Легенда Метека Коша» Мацея Пепшицы, «Как можно дальше отсюда» Петра Домалевского, полнометражный дебют первого польского аниматора Мариуша Вильчиньского «Убей это и покинь город», и другие.

В программу также включат блок короткометражных фильмов студентов киношколы в Лодзи.

Описание фильмов и программу можно посмотреть по ссылке.

Вход на все показы бесплатный.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198055/
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