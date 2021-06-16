18:19
USD 84.55
EUR 102.57
RUB 1.18
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Неправильно заполнен. Суд вернул иск братьям Жээнбековым на Мелиса Аспекова

Аламединский районный суд вернул иск о защите чести, достоинства, деловой репутации адвокату экс-президента Сооронбая Жээнбекова и его брата Асылбека Жээнбекова. Ответчиком по нему, отметим, является Мелис Аспеков, который ранее заявил, что Садыр Жапаров получил от Жээнбековых $10 миллионов на проведение предвыборной президентской кампании.

В канцелярии суда 24.kg пояснили, что заявление было подано на официальном языке, тогда как выступление Аспекова озвучено на государственном и иск должен быть также оформлен на том языке, на котором изъяснялся ответчик. Кроме того, истцы не предоставили копии паспортов. «Как только заявители устранят эти ошибки, могут обращаться вновь», — добавили в суде.

Напомним, Мелис Аспеков заявил о нарушениях во время избирательной кампании. Однако пост со страницы подсудимого по делу о вымогательстве позже кто-то удалил.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека.

Улана Джураева суд признал виновным и приговорил к штрафу в размере 260 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197892/
просмотров: 405
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров поручил построить новую дорогу Балыкчи — Барскоон
За счет средств Кумтора образуют фонд развития Нарынской области
Садыр Жапаров съездил на Кумтор. Тенгиз Болтурук показал, как работает рудник
Садыр Жапаров поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с днем рождения
Вымогательство $250 тысяч. Свидетель рассказал о встрече с президентом
Вымогательство $250 тысяч. Мелиса Аспекова оставили в СИЗО-1 Бишкека
Вымогательство $250 тысяч. Мелиса Аспекова просят отпустить под домашний арест
Садыр Жапаров поручил МВД усилить комплекс мер по предупреждению ДТП
Кыргызстан планирует за два года усилить товарооборот с Турцией до $1 миллиарда
Визит Садыра Жапарова в Турцию. Дни культуры пройдут в Анкаре и Бишкеке
Популярные новости
Ученому из&nbsp;Франции не&nbsp;нравится кыргызский язык, но&nbsp;он&nbsp;хочет вернуться в&nbsp;страну Ученому из Франции не нравится кыргызский язык, но он хочет вернуться в страну
Нет домогательствам! В&nbsp;Бишкеке прошел марш в&nbsp;шортах Нет домогательствам! В Бишкеке прошел марш в шортах
Желающие получить вид на&nbsp;жительство в&nbsp;России кыргызстанцы должны сдавать экзамен Желающие получить вид на жительство в России кыргызстанцы должны сдавать экзамен
На&nbsp;фестивале уличного искусства в&nbsp;Томске работу кыргызстанца попросили закрасить На фестивале уличного искусства в Томске работу кыргызстанца попросили закрасить
Бизнес
«Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо» «Газпром Кыргызстан» подал газ в 38-й населенный пункт. Это «Алтын-Ордо»
Оплачивайте с&nbsp;баланса телефона более 500 услуг и&nbsp;сервисов в&nbsp;приложении MegaPay Оплачивайте с баланса телефона более 500 услуг и сервисов в приложении MegaPay
BTB Online от&nbsp;&laquo;Бай Тушума&raquo;&nbsp;&mdash; максимум пользы и&nbsp;экономия времени BTB Online от «Бай Тушума» — максимум пользы и экономия времени
Кубок &laquo;Банка КЫРГЫЗСТАН&raquo; по&nbsp;мини-футболу нашел своих чемпионов Кубок «Банка КЫРГЫЗСТАН» по мини-футболу нашел своих чемпионов
16 июня, среда
18:16
Исчезновение Орхана Инанды. У милиции была информация о возможном похищении Исчезновение Орхана Инанды. У милиции была информация о...
18:12
Открылся регулярный рейс Бишкек — Кувейт — Бишкек
18:04
В Бишкеке на ремонт закроют отрезок улицы Месароша
17:56
Определились победители Кубка Кыргызстана по практической стрельбе из карабина
17:46
Неправильно заполнен. Суд вернул иск братьям Жээнбековым на Мелиса Аспекова