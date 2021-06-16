Неправильно заполнен. Суд вернул иск братьям Жээнбековым на Мелиса Аспекова

Аламединский районный суд вернул иск о защите чести, достоинства, деловой репутации адвокату экс-президента Сооронбая Жээнбекова и его брата Асылбека Жээнбекова. Ответчиком по нему, отметим, является Мелис Аспеков, который ранее заявил, что Садыр Жапаров получил от Жээнбековых $10 миллионов на проведение предвыборной президентской кампании.
В канцелярии суда 24.kg пояснили, что заявление было подано на официальном языке, тогда как выступление Аспекова озвучено на государственном и иск должен быть также оформлен на том языке, на котором изъяснялся ответчик. Кроме того, истцы не предоставили копии паспортов. «Как только заявители устранят эти ошибки, могут обращаться вновь», — добавили в суде.
Напомним, Мелис Аспеков заявил о нарушениях во время избирательной кампании. Однако пост со страницы подсудимого по делу о вымогательстве позже кто-то удалил.
Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека.
Улана Джураева суд признал виновным и приговорил к штрафу в размере 260 тысяч сомов.