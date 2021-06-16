Неправильно заполнен. Суд вернул иск братьям Жээнбековым на Мелиса Аспекова

Аламединский районный суд вернул иск о защите чести, достоинства, деловой репутации адвокату экс-президента Сооронбая Жээнбекова и его брата Асылбека Жээнбекова. Ответчиком по нему, отметим, является Мелис Аспеков, который ранее заявил, что Садыр Жапаров получил от Жээнбековых $10 миллионов на проведение предвыборной президентской кампании.

В канцелярии суда 24.kg пояснили, что заявление было подано на официальном языке, тогда как выступление Аспекова озвучено на государственном и иск должен быть также оформлен на том языке, на котором изъяснялся ответчик. Кроме того, истцы не предоставили копии паспортов. «Как только заявители устранят эти ошибки, могут обращаться вновь», — добавили в суде.

Напомним, Мелис Аспеков заявил о нарушениях во время избирательной кампании. Однако пост со страницы подсудимого по делу о вымогательстве позже кто-то удалил.