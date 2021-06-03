Водители маршрутных такси в Бишкеке продолжают забастовку

Водители маршрутных такси продолжают забастовку. Об этом 24.kg сообщил и. о. начальника управления городского транспорта мэрии Бишкека Эмиль Ункуев.

В муниципалитете не знают, когда закончится протест.

Эмиль Ункуев добавил, что мэрия выводит дополнительные автобусы из парков госорганов.

Вчера утром около 70 процентов маршруток не вышли на линии. Водители требуют повышения тарифа на проезд.

Ранее муниципалитет предложил три варианта повышения тарифов, но наиболее приемлемым он считает установление стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте — 11 сомов, в автобусах всех классов частных фирм-перевозчиков (маршрутки) — 15 сомов. Накануне из Минэкономики пришел положительный ответ на анализ регулятивного воздействия проекта. Мэрия внесла проект постановления в БГК. И. о. мэра Бактыбек Кудайбергенов встретился с руководителями ассоциаций и фирм-перевозчиков микроавтобусных маршрутов, где сообщил, что вопрос тарифов на проезд в маршрутках Бишкека будет решен в сентябре.

В январе столичные перевозчики уже устраивали забастовку. Тогда они потребовали повысить оплату проезда сначала до 15 сомов, а потом — до 19-20 сомов. Тариф для муниципальных автобусов и троллейбусов они предлагали повысить до 10 сомов.