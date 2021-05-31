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Общество

Запрет работы в частных клиниках для медиков — это ущемление прав

Запрет работы в частных клиниках для медиков — это ущемление прав человека. Об этом 24.kg сообщил президент Кыргызской медицинской ассоциации, профессор кафедры акушерства и гинекологии КРСУ Арсен Аскеров.

По его словам, по законодательству любой человек имеет право работать там, где хочет, независимо от формы принадлежности — государственной или частной.

«Даже в очень развитых странах есть отток высокопрофессиональных кадров из государственных учреждений в частные. Там меньше бюрократии, больше возможностей осваивать новые достижения медицины, ультрасовременные методы диагностики и лечения. В государственных же есть определенные рамки, ограниченные финансы и ориентированность на большой поток пациентов», — сказал Арсен Аскеров.

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Он отметил дефицитный бюджет в Кыргызстане, соответственно, сфера здравоохранения недофинансирована. «Медики вынуждены работать и в государственных больницах, и в частных из-за нехватки финансов, для стимула. Подобный запрет приведет к усилению оттока специалистов, ухудшению институциональной памяти в госорганизациях. Нам, наоборот, нужно усиливать государственные организации позитивными методами, чтобы хорошие специалисты были мотивированы оставаться», — считает Арсен Аскеров.

Он добавил, что некоторые профессора не имеют даже своих кабинетов для проведения научно-клинической работы.

Сегодня глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев заявил в парламенте, что медики, которые работают в государственной больнице, не должны работать в частной клинике.

Средняя зарплата врача в госбольницах составляет 8,6 тысячи сомов. С 1 июля им обещают повысить оклад на 50 процентов. После повышения зарплата составит 12,9 тысячи сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195860/
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