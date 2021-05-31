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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Запрет работы в частных клиниках для медиков уничтожит государственную систему

Запрет для медиков подрабатывать в частных клиниках — большой шаг к уничтожению государственной системы. Хирург Эрмек Исмаилов прокомментировал 24.kg инициативу министра здравоохранения и социального развития.

По его словам, если перед медиками встанет выбор только одного направления, тогда все сильные врачи, которые работают в государственных организациях здравоохранения, уйдут, скорее всего, в частную сферу.

«После этого в госучреждениях не останется квалифицированных специалистов. От этого пострадает только один народ. Сейчас не лучшее время для запретов. Нужно думать о том, что будет лучше для пациентов», — сказал Эрмек Исмаилов.

Он отметил необходимость улучшать условия труда для привлечения и возвращения кадров, поднимать зарплату, устанавливать современное оборудование. «Очень многие анализы проводят в частных лабораториях, поскольку в государственных их не делают. Врачи вынуждены отправлять больных в частные лаборатории, их руки полностью связаны. Когда медицина будет на высоком уровне, тогда можно говорить о выборе места работы», — заметил хирург.

Сейчас же врачам приходится подрабатывать в нескольких местах, иначе семью просто не прокормить.

Эрмек Исмаилов

Он считает, что в подработке нет этических нарушений. «За рубежом такое тоже практикуется. В Южной Корее, Турции. В Турции, говорят, врач может даже арендовать операционную другой клиники. Мы должны думать в первую очередь о пациентах. Медуслуги должны быть доступны везде», — добавил собеседник.

Сегодня глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев заявил в парламенте, что медики, которые работают в государственной больнице, не должны работать в частной клинике.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195836/
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