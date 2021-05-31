15:05
USD 83.63
EUR 101.99
RUB 1.14
Общество
Сюжет: COVID-19

В госрезиденции аконит уже не варят. Новое место глава Минздрава называть боится

Настойку из иссык-кульского корня (аконита) в госрезиденции «Ала-Арча» больше не готовят. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, сейчас ее варят в другом месте, потому что потребность очень большая.

«Просят многие. Аконит принимают при разных заболеваниях. Веками им пользовались, но не знали, какую дозу брать. Ежегодно были отравления от иссык-кульского корня, но многие журналисты не обращали на это внимания. А в этом году трое-четверо поступили в частном порядке, и сразу сенсацию подняли», — возмутился чиновник.

Он не ответил на вопрос, кто и где сейчас готовит настойку. «Как только закончатся клинические испытания, я сообщу. Сейчас я боюсь журналистов уже», — подчеркнул Алымкадыр Бейшеналиев.

Ранее министр сообщил о завершении клинических испытаний на 400 пациентах. Сейчас Минздрав ждет внешние отзывы.

Напомним, президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195800/
просмотров: 820
Версия для печати
Материалы по теме
Испытание аконита. В Минздраве ждут отзыв от российских и казахских профессоров
Для зараженных COVID-19 свободны 302 койки в медучреждениях Бишкека
Вопросы поставок вакцин от COVID-19 рассмотрел республиканский штаб
COVID-19 в мире. Заразились более 170,1 миллиона, умерли более 3,5 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 11 медработников
В КР коронавирусом болеет 3 тысячи 349 человек, 540 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались пять человек
В КР выявили 174 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 104 729
COVID-19. Во Вьетнаме обнаружили гибридный штамм коронавируса
Две вакцины Sinopharm от COVID-19 оказались эффективны на 73 и 78 процентов
Популярные новости
Крики, вопли, драки. На&nbsp;Ошском рынке продолжается ликвидация стихийной торговли Крики, вопли, драки. На Ошском рынке продолжается ликвидация стихийной торговли
В&nbsp;ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно В ГРС рассказали, как перерегистрировать автомобиль бесплатно
Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова Выборы КГМА. Победу одержала Индира Кудайбергенова
Тимур Файзиев скрывается от&nbsp;следствия. Суд заочно заключил его под стражу Тимур Файзиев скрывается от следствия. Суд заочно заключил его под стражу
Бизнес
&laquo;РСК Банк&raquo; повышает процентные ставки по&nbsp;депозитам «РСК Банк» повышает процентные ставки по депозитам
Продукция известных кыргызстанских брендов появится в&nbsp;Китае Продукция известных кыргызстанских брендов появится в Китае
Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года Новая реальность. Acer представила ноутбуки 2021 года
Устройства нагревания табака vs&nbsp;сигареты. Что вреднее, проверяем Устройства нагревания табака vs сигареты. Что вреднее, проверяем
31 мая, понедельник
15:02
Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова вызвали на допрос в ГКНБ Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова вызвали на допрос в Г...
15:00
Закон о манипулировании информацией: к рекомендации «Адилета» не прислушались
14:48
Повторные выборы. Еще одна партия баллотируется в Бишкекский горкенеш
14:27
Медикам из госбольниц хотят запретить работать в частных
14:25
В госрезиденции аконит уже не варят. Новое место глава Минздрава называть боится