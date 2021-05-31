В госрезиденции аконит уже не варят. Новое место глава Минздрава называть боится

Настойку из иссык-кульского корня (аконита) в госрезиденции «Ала-Арча» больше не готовят. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, сейчас ее варят в другом месте, потому что потребность очень большая.

«Просят многие. Аконит принимают при разных заболеваниях. Веками им пользовались, но не знали, какую дозу брать. Ежегодно были отравления от иссык-кульского корня, но многие журналисты не обращали на это внимания. А в этом году трое-четверо поступили в частном порядке, и сразу сенсацию подняли», — возмутился чиновник.

Он не ответил на вопрос, кто и где сейчас готовит настойку. «Как только закончатся клинические испытания, я сообщу. Сейчас я боюсь журналистов уже», — подчеркнул Алымкадыр Бейшеналиев.

Ранее министр сообщил о завершении клинических испытаний на 400 пациентах. Сейчас Минздрав ждет внешние отзывы.

Напомним, президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.