Иссык-кульский корень. Настойку из ядовитого растения готовят в резиденции

В аппарате президента Садыра Жапарова 24.kg рассказали, что настойку из иссык-кульского корня готовят в госрезиденции «Ала-Арча».

Уточняется, что под это отведено отдельное помещение, весь процесс проходит в стерильных условиях с участием медицинских работников. В аппарате подчеркнули — препарат поступает сразу в больницы и в свободной продаже в аптеках его нет.

Отметим, что президент Садыр Жапаров предлагает лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Он озвучил больницы, где применяют отвар, однако представители стационаров комментариев не дают.