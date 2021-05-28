Дело Белизгейта. Абдиль Сегизбаев госпитализирован с пневмонией

Экс-председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев госпитализирован в больницу. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре госкомитета.

Уточняется, что у бывшего председателя ГКНБ двусторонняя пневмония.

«На прошлых выходных Абдиль Сегизбаев почувствовал недомогание, поднялась температура. По инициативе ГКНБ он был госпитализирован для прохождения лечения», — сказали редакции.

Напомним, в отношении Абдиля Сегизбаева возбуждено шесть уголовных дел. Решением Первомайского районного суда столицы бывшего председателя ГКНБ взяли под стражу. Абдилю Сегизбаеву ранее вручено уведомление о подозрении по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Уведомление о подозрении по делу о наградном оружии обвиняемый не подписал.