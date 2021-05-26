Ремонт дорог в Бишкеке. Горожане сопротивляются, мэрия выжидает

В столице возобновился масштабный ремонт улиц. Но рады этому не все. На многих участках муниципалитет встречает активное сопротивление жителей.

Журналист 24.kg разбирался, почему не все радуются хорошим дорогам, сумеет ли мэрия избавить город от пробок и строительство каких развязок обсуждается в Бишкеке.

Покой лишь только сниться

В Бишкеке 15 марта началась реконструкция дорог в рамках второй фазы проекта развития улично-дорожной сети за счет грантовых средств КНР. Всего в этом году мэрия планирует возвести два моста и привести в порядок 44 улицы, причем некоторые из них будут буквально построены заново на месте гравийных дорог или вообще по бездорожью.

Если большинство горожан, особенно автолюбители, ждут окончания реконструкции с предвкушением, есть и те, кому не нравится сам факт расширения улиц. Они не хотят, чтобы их спокойные улицы превратились в оживленные транспортные коридоры.

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Как, например, на Бектенова, жители которой утверждали, что с ними не обсуждалась реконструкция дороги, хотя по закону слушания должны были провести.

В мэрии парируют, что все проекты разработаны на основании Генерального плана. А этот документ проходил процедуру общественного обсуждения. Скоростной магистрали там не будет, утверждают в муниципалитете. Но люди опасаются, что количество машин на тихой улочке увеличится в разы.

В микрорайоне «Юг-2» тоже недовольны пробивкой улицы Кулатова через территорию ПТУ № 5 до улицы Каракульской. Длина отрезка составляет 1 тысячу 450 метров , ширина проезжей части — 9 метров . С обеих сторон запланированы тротуары и арыки.

Жители отмечают, что после завершения строительства школа № 69 окажется окруженной тремя улицами — Тыныстанова, Фатьянова и Кулатова, а в ночное время в микрорайоне уже не будет тишины.

В мэрии уверяют, что проект строительства улицы Кулатова от улицы Байтика Баатыра до Каракульской прошел государственную экспертизу и согласован со всеми заинтересованными службами Бишкека. Но некоторые горожане по-прежнему считают, что смысла в новой транспортной артерии нет. Улица Горького, по их мнению, не загружена автотранспортом. Надо лишь, чтобы сотрудники ДПС проводили работу с неправильно паркующимися машинами.

Все идет по плану

Изначально, по замыслу проектировщиков планировалось, что по обновленной улице Кулатова можно будет выехать на Каракульскую, а далее через новый мост на Токтоналиева — до Южной магистрали.

Но когда пришло время ремонтировать улицу Каракульскую от Горького до Токтоналиева, городским властям пришлось отказаться от проекта. Реконструкция затронула бы территорию Ботанического сада, которая относится к особо охраняемым. После противостояния с экологами, горожанами, сотрудниками Ботсада мэрия приостановила реализацию проекта по расширению улицы Каракульской. Возвращаться к нему пока в муниципалитете не намерены. В итоге по построенному на улице Токтоналиева через реку Ала-Арчу мосту можно выехать только на улицу Медерова.

Во время второй фазы, уверен заместитель начальника управления капитального строительства столичной мэрии Улан Уезбаев, кардинально пересматривать проекты, как это было с улицей Каракульской, не придется.

Еще одна проблема, которую выявила масштабная реконструкция, — самозахват муниципальных земель. На многих улицах население увеличило за их счет свои дворы.

И если много лет на это мэрия закрывала глаза, то сейчас заборы и постройки придется сносить. Есть и такие отрезки, где жители оформили красные книги на участки, но по планам муниципалитета там необходимо проложить дороги. Всего сносу подлежит более 900 объектов, препятствующих строительству и реконструкции дорог. И можно смело предположить, что без скандалов, разбирательств, в том числе судебных, не обойдется.

«Проблемные улицы мы перенесли на следующий год, чтобы решить все вопросы. У кого частная собственность — будем выкупать, если собственники согласятся. Если владельцы не захотят продавать свои участки, то будем пересматривать проекты. Где вышли за пределы своих участков — там сейчас другое управление работает — будут сносить. Все вопросы будут решаться в рамках законодательства Кыргызстана», — заверил Улан Уезбаев.

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На некоторых улицах начало ремонта откладывается из-за необходимости реконструкции коммунальных сетей. Например, на улице Жукеева-Пудовкина, на плачевное состояние которой неоднократно жаловались бишкекчане и даже городские депутаты — на своих заседаниях.

«На этой улице ничего сносить не будем. Мы ждем, когда Бишкектеплосеть закончит ремонт в июле, и потом уже начнем делать. Просим и другие службы заменить коммуникации. А то получается, что положим новый асфальт, а потом его вскрывать приходится для ремонта», — добавил Улан Уезбаев.

Но в целом, отмечают в УКС, работы идут по плану, а на большом количестве отрезков так и с опережением. «Мы стараемся перекрывать улицы так, чтобы были альтернативные маршруты, чтобы было меньше пробок. Например, когда будем ремонтировать Жукеева-Пудовкина, не полностью ее закроем, а только участок от Медерова до Кулатова, а альтернативную ей улицу Матросова — от Медерова до Ахунбаева. Потом будем менять отрезки», — добавил Улан Уезбаев.

Мосты и транспортные развязки

Параллельно идет работа и над третьей фазой проекта. Ранее в мэрии говорили, что в рамках ее реализации планируется строительство транспортных развязок, мостов. Но какие именно объекты будут построены, в муниципалитете пока не называют.

Мы сейчас изучаем участки города, где чаще всего возникают пробки, заторы. На основании этого будет проводиться проектирование, чтобы разгрузить город. Улан Уезбаев

В частности, обсуждается строительство переездов через железную дорогу. Ранее мэрия обещала, что они появятся на Суюмбаева, Торекула Айтматова, Исанова, Уметалиева, Калыка Акиева, Панфилова и Логвиненко (на последних двух улицах действуют наземные переезды). Предложение более чем актуально: сегодня из северной части города попасть в южную можно всего в нескольких местах. И в часы пик перед переездами и путепроводами всегда пробки и заторы. Но пока окончательного решения, что построят в рамках третьей фазы, нет.