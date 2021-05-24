Жители микрорайона «Юг-2» Бишкека недовольны решением продлить улицу Кулатова

Жители микрорайона «Юг-2» Бишкека недовольны решением муниципалитета продлить улицу Кулатова. Об этом они сообщили в редакцию.

По их словам, дорога пройдет посередине микрорайона и разделит его на две части.

«Кроме того, она будет проходить по территории ПТУ-5 и школы № 69. Последняя окажется окруженной тремя улицами — Тыныстанова, Фатьянова и Кулатова», — отметили они.

Жители добавили, что из-за новой дороги микрорайон будет задымлен выхлопными газами, а в ночное время не будет тишины. «Ранее мы в письменном виде обратились в мэрию Бишкека и аппарат президента по данному вопросу, однако ответа так и не получили», — рассказали они. Жители отмечают, что в МТУ говорят, что новая дорога позволит разгрузить улицу Горького, однако они с этим не согласны.

«Улица Горького не загружена автотранспортом, сотрудникам ДПС необходимо провести лишь работу с неправильно паркующимися машинами», — отметили они.

Напомним, что ранее жители улицы Бектенова выступили против реконструкции дороги и строительства автомобильного моста. По их мнению, это превратит улицу в спальном районе в магистраль.

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