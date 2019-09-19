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Общество

В мэрии придумали, как справиться с пробками. Будут строить семь путепроводов

Для борьбы с заторами мэрия Бишкека планирует построить семь путепроводов под железной дорогой. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

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В мэрии придумали, как бороться с заторами в столице
По ее данным, в столице зарегистрировано около 418 тысяч автомашин, еще от 60 до 90 тысяч ежедневно приезжают из других регионов.

«Мэр Азиз Суракматов поручил городским службам найти решения по организации дорожного движения, удобные и для автомобилистов, и для пешеходов. Предложения ГУОБДД, высказанные на одной из последних планерок, по большей части носят, мягко говоря, не совсем реальный характер, но тем не менее мы в поисках новых решений, обсуждаем и другие варианты», — отметили в мэрии.

Одно из решений по разгрузке потоков автомобилей в направлении север — юг — это строительство путепроводов под железной дорогой. Ранее уже сообщалось, что мэрия уже объявила тендер на строительство двух подобных мостов.

Всего планируется семь путепроводов – на улицах Суюмбаева, Торокула Айтматова, Логвиненко, Панфилова, Исанова, Уметалиева и Калыка Акиева.

Управление капитального строительства уже объявило тендер на проведение проектно-изыскательских работ (ПИР) для строительства первых двух — на Суюмбаева и Айтматова. Проектирование остальных путепроводов запланировано на будущий год.

В мэрии напомнили, что улица Льва Толстого (вдоль которой проходит железная дорога) будет пересекать весь Бишкек — от улицы Ауэзова до улицы Алыкулова — и соединит западную и восточную границы города.

«Ее строительство идет в рамках реализации грантового проекта «Развитие улично-дорожной сети Бишкека». В прошлом году улицу Льва Толстого пробили на запад, сейчас идут работы на ее восточном участке», — добавили в мэрии.
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