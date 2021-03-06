Ремонт дорог в Бишкеке. Вице-мэр не спешит на встречу с жителями

Ремонт дорог в Бишкеке начинается со скандала. Жители улицы Бектенова выступают против ее реконструкции. Сегодня они организовали собрание — им обещали, что приедет вице-мэр Азамат Сагындык уулу.

Встреча была запланирована на 10.00. Но вице-мэр к намеченному времени не приехал. Сотрудники муниципальных служб, акимиата жителям говорили, что не уполномочены что-либо говорить и что вице-мэр вот-вот приедет. Но чиновник появился через два с половиной часа.

«Две недели назад к нам на улицу пришли два представителя акимиата и поставили в известность, что с 1 мая начнется реконструкция, будет двусторонняя автострада с тротуарами 16 метров шириной, а через канал построят мост. Нам сказали, что будут сносить заборы, якобы мы зашли на муниципальную территорию», — отметила местная жительница Нургуль Койчуманова.

По ее словам, жители ходили на личный прием по этому вопросу. «Он сказал, что работа проводится по китайскому гранту, чтобы разгрузить улицу Юнусалиева. Он грубо разговаривал, сказал, что каждый суслик — агроном», — ответила она.

Местный житель Виктор Мерцалов добавил, что более рационально отремонтировать улицы Матросова или Жукеева-Пудовкина. «Наша улица всего 1,7 километра. Она на разгрузке не скажется. Наверное, кто-то проплатил, чтобы не делали их улицы. Наша же из спального района превратится в магистраль, нашим детям где гулять?» — сказал он.

Юрист Эрик Ирискулбеков отметил, что муниципальные органы не объясняют жителям, как их улица оказалась в плане реконструкции. «Документов не предоставляют, попросил ознакомиться с проектом — не дают. Говорят, что хотят сделать улицу ради жителей, но у них самих не спросили. Конечно, они не против ремонта, но не строительства моста. Потому что улица превратится в автостраду, а уже были здесь наезды на пешеходов. И первое, что беспокоит жителей, — это их безопасность», — сказал он.

Эрик Ирискулбеков добавил, что с жителями не проводили общественные слушания.

«Поскольку дорога затрагивает интересы неопределенного числа лиц, собственников домов, проведение общественных слушаний обязательно. Жители против, спросили, насколько проект соответствует градостроительной документации. Я сделал запрос, пока не получил ответа, но, по предварительным данным, в Генеральном плане моста нет. Как они тогда собираются строить?» — отметил он.

Фото 24.kg. На встречу с жителями вице-мэр приехал через два часа после запланированного времени

Азамат Сагындык уулу объяснил опоздание срочным совещанием в правительстве.

«Мы обследуем сейчас дороги, которые будем ремонтировать. Сегодня нерабочий день, но мы приехали. Запланировано строительство 43 улиц в рамках реализации межправсоглашения между Кыргызстаном и Китаем. Почему многие не соглашаются, потому что многие заступили за границы своих участков. У нас 1,2 миллиона жителей зарегистрировано в Бишкеке. Если будем обсуждать с каждым, то ничего не сделаем. Я не понимаю вашу агрессию», — сказал он.

Жители возразили, что ждали его более двух часов.

Фото 24.kg. Жители улицы настроены очень решительно

Напомним, мэрия Бишкека планирует отремонтировать улицу от Койбагарова до Медерова. При этом ширина проезжей части будет семь метров, и с обеих сторон тротуары по полтора метра. Проект реконструкции разработан на основании концепции развития улично-дорожной сети, принятой в 2015 году.