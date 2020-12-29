Ремонт дорог в Бишкеке. Демонтировать придется более 900 объектов

Более 900 объектов, препятствующих строительству и реконструкции дорог в Бишкеке на средства китайского гранта, нужно будет снести. Об этом на плановом совещании в мэрии сообщил заместитель начальника управления капитального строительства Улан Уезбаев.

Он напомнил, что всего будет отремонтировано 60 улиц протяженностью 70,8 километра, почти половина из них — в жилых массивах ( 32,8 км) .

По данным Улана Уезбаева, выявлено 914 единиц препятствующих объектов, которые подлежат демонтажу:

Ленинский район — 193;

Первомайский район — 185;

Октябрьский район — 453;

Свердловский район — 83.

«Большинство из них — это заборы, которые вышли за «красную линию», — отметил он.