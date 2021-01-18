Возвращение в школу. Надолго ли?

С 18 января учащиеся 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов в Бишкеке возвращаются к традиционной форме обучения. В регионах Кыргызстана к такому режиму перешло большинство школ на прошлой неделе. 24.kg узнало, как прошли первые дни учебы, выполняются ли предписанные алгоритмы и каковы шансы, что дети не вернутся к учебе на удаленке.

За и против

Многие родители, наконец, вздохнули с облегчением: больше не приходится часами сидеть с ребенком за учебниками. «Сын приходит из школы счастливым, там он общается с одноклассниками, лучше понимает пройденный материал, садится за домашние задания сам, а не из-под палки», — поделилась своими наблюдениями мама школьника Айзада.

Женщина призналась, что согласна отправлять сына в школу даже с учетом того, что в классе больше 35 детей: «Онлайн-обучение неполноценное, многие учителя просто отправляют задания без объяснения темы, оценки липовые, ученики списывают все из интернета, знаний нет. Плюс дети устали сидеть дома».

Директор общественного фонда имени Зиты и Гиты Резахановых Зумрият Резаханова возмущена поголовным возвращением учащихся в общеобразовательные учреждения. Она считает это опасным. «По алгоритму наши дети должны сидеть в шахматном порядке. Как это сделать, к примеру, в Джаны-Джерской школе, рассчитанной на 800 мест, но в которой обучается более 2 тысяч детей? В некоторых классах по трое за партами сидят. Кто будет нести ответственность, если с детьми что-то случится?» — задалась она вопросами.

Она пыталась выяснить, есть ли какой-то приказ или положение, согласно которому всех детей переводят на офлайн-уроки. Однако никто из чиновников документ ей не предоставил.

Дайте нам гарантии безопасности наших детей и только потом открывайте школы. Дайте нам школы, в которых будет соблюдаться вами же установленный алгоритм. Зумрият Резаханова

Она хотела оставить внуков учиться в онлайн-режиме. «Но с такими детьми никто заниматься не будет. Учителям за это доплачивать не будут. Говорят, самим заниматься, а потом как-то сдавать задания учителям», — посетовала Зумрият Резаханова.

Вот так учащихся в школе в селе Джаны-Джер встречали в первые дни.

Температуру измеряли на входе в здание. Никакой дистанции. Неужели нельзя пропускать детей по мере их пребывания, не создавая толпу? Для чего тогда писали алгоритмы?

Мест нет, дистанции тоже

В Сокулукском районе Чуйской области функционируют все 46 школ, учатся все параллели с 1-го по 11-й класс. Статистику посещаемости собирают дважды в день.

«Пока все хорошо. Дети не болеют, учителя тоже, — заявила 24.kg заведующая Сокулукским районным отделом образования Турум Сатарбаева. — Офлайн-уроки только по основным предметам, а черчение, труд, музыка, рисование и другие продолжаются онлайн, чтобы долго дети в школе не сидели».

Четверо родителей по району написали заявление директорам школ о том, что их дети будут учиться удаленно.

Еще в нескольких семьях сообщили, что пока не могут купить детям зимнюю обувь, они также учатся дистанционно.

Турум Сатарбаева выслушала Зумрият Резаханову, признав проблему переполненности школ.

«Проектная мощность Новопавловской школы имени Чингиза Айтматова — 1,7 тысячи мест, а обучается там 5 тысяч. Новопавловская школа № 2 рассчитана на 800 человек, а учится в ней 3,5 тысячи, Джаны-Джерская школа рассчитана на 800 детей, а учится более 2 тысяч. Это еще нормально, там всего две смены. В больших школах по три смены. И это общая проблема по республике. Пишем и в Жогорку Кенеш, и в Минобразования, кое-где начали стройку, но еще не закончили. А что я могу сделать? Не будем учиться?» — развела она руками.

Я сразу сказала, и санэпидемстанции говорила, что шахматный порядок рассадки в классах мы обеспечить не сможем. Детей очень много, тогда придется учиться круглосуточно. Турум Сатарбаева

Она подчеркнула, что все остальные санитарные требования в школах соблюдают. «Каждый вторник у нас совещания с врачами, откровенно разговариваем. Если бы люди болели, то школы не открыли бы. Наблюдается спад заболеваемости», — заверила заврайоно.

Не делятся классы и в других районах страны. Большинство родителей понимают, что это невозможно.

Двойная работа за ту же зарплату

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Учителя справедливо задались вопросом, будут ли им доплачивать за дополнительную работу с теми детьми, кто отказался заниматься в традиционном режиме. В Минобразования считают , что нагрузка остается та же, меняется лишь формат работы. Плюс уроки сокращенные.

Один из педагогов поделился своим мнением на условиях анонимности. Единственный правильный вариант, по его словам, отправить всех в школы и мониторить заболеваемость.

«Все базары, тойкана, клубы и магазины открыты, неужели только школы являются разносчиком вируса?! Дети дома почти год просидели, это серьезно аукнется. Если кто боится, пусть учится в частных школах или занимается по телеурокам. Лично я заниматься параллельно с детьми и в школе, и онлайн не буду. Это двойная нагрузка. Надо определиться с формой учебы и взять уже кому-нибудь на себя ответственность», — заявил учитель.

С кого будет спрос

Врач отдела гигиены детей и подростков департамента профилактики заболеваний и Госсанэпиднадзора Мария Кушубакова подчеркнула, что алгоритм для школ не переписывали.

«Его надо соблюдать. Основных правил несколько: ношение масок, соблюдение дистанции, частое мытье рук и проветривание помещений. Требования вполне выполнимые. Если в классе больше 30 человек, естественно, его нужно разделить на два, чтобы соблюсти дистанцию, — настаивает она. — Выбирают форму обучения на уровне местного самоуправления совместно с санэпидемстанцией и районо».

Санитарные врачи не могут стоять у каждой школы и контролировать процесс. За это отвечает администрация образовательных учреждений. Мария Кушубакова

В каждой школе, по ее словам, должен быть медицинский кабинет, изолятор, медсестра или ответственное лицо. В случае выявления заболевшего ученика его до приезда медработников должны изолировать от других учащихся.

Если в каком-то классе у ребенка выявят коронавирус, то весь класс отправляется на карантин на 14 дней под наблюдение медиков.

«В принципе, дети переносят болезнь легко, но опасность есть для тех, у кого имеются хронические заболевания, те же учителя могут заболеть. Пока статистика говорит о том, что подъема заболеваемости нет. Мы продолжим наблюдение. Если ситуация будет осложняться, многие классы снова вернутся к онлайн-учебе», — резюмировала Мария Кушубакова.