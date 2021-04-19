16:20
USD 84.80
EUR 101.57
RUB 1.12
Общество
Сюжет: COVID-19

Экзаменов в школах не будет. Итоги подведут по четвертным оценкам

Госэкзаменов в школах не будет, итоги подведут на основании четвертных оценок. Об этом 24.kg сообщили в управлении школьного образования Министерства образования и науки.

По его данным, такое решение принято в связи с эпидситуацией по коронавирусу.

«В прошлом году дети не болели, а в этом году уже болеют не только учителя, но и ученики. Экзамены начинаются со 2 июня, мы не знаем, какая ситуация будет к этому времени. Мы заботимся о здоровье учащихся, чтобы они не переживали, тем более выпускники готовятся к Общереспубликанскому тестированию», — проинформировали в ведомстве.

В управлении отметили, что при спорных моментах оценки будут увеличивать и выставлять в пользу школьников.

В прошлом году, напомним, итоговую госаттестацию также отменили из-за вспышки коронавируса. Оценки выставляли по итогам года (с учетом результатов контрольных, практических, лабораторных работ, а также достижений за четверть, полугодие и год).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190679/
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
Учебный год в школах закончится 25 мая. Потом выпускников ждут экзамены
Решение о госэкзаменах в школах будут принимать коллегиально
Всего пять школ по Кыргызстану работают полностью онлайн
Джаны-Джерская школа переходит на онлайн-режим. Выявлен COVID-19
Вредные советы, или Как лайфхаки и метод ашара помогают учиться на удаленке
Иностранные студенты-медики вновь просят вузы восстановить офлайн-обучение
В бюджете Бишкека не предусмотрели средства на оплату интернет-услуг для школ
Мэрия Бишкека еще не просила Минздрав забронировать больницу для школьников
Мы против онлайн-обучения. Родители бишкекских школьников обратились к властям
Очень много заданий. Депутат пожаловалась министру на сложности онлайн-обучения
Популярные новости
Лечение иссык-кульским корнем. О&nbsp;первых пострадавших сообщила медик Лечение иссык-кульским корнем. О первых пострадавших сообщила медик
О&nbsp;последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов О последствиях лечения иссык-кульским корнем рассказал профессор Эрнст Акрамов
Вы&nbsp;готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос Вы готовы лечиться иссык-кульским корнем? Опрос
Экс-депутат партии &laquo;Кыргызстан&raquo; стал заместителем главы ГКНБ Экс-депутат партии «Кыргызстан» стал заместителем главы ГКНБ
Бизнес
Улучшение 4G&nbsp;LTE-сети О! ощутили еще более полумиллиона кыргызстанцев Улучшение 4G LTE-сети О! ощутили еще более полумиллиона кыргызстанцев
Порт Чабахар в&nbsp;Иране будет полностью введен в&nbsp;эксплуатацию к&nbsp;маю 2021 года Порт Чабахар в Иране будет полностью введен в эксплуатацию к маю 2021 года
MegaCom запускает универсальный тариф для &laquo;умных&raquo; устройств MegaCom запускает универсальный тариф для «умных» устройств
&laquo;Сказочное путешествие&raquo; с&nbsp;Mastercard и&nbsp;&laquo;РСК Банком&raquo; «Сказочное путешествие» с Mastercard и «РСК Банком»
19 апреля, понедельник
16:15
Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал о розовом пакете Дело Курсана Асанова. Свидетель рассказал о розовом пак...
16:10
Экзаменов в школах не будет. Итоги подведут по четвертным оценкам
15:59
В Бишкеке двое подростков угнали авто Volkswagen. Их задержали
15:47
Пациенты, которых лечили аконитом без согласия, могут обратиться в суд
15:42
Улукбек Кармышаков: Пока в правительстве не собираются секвестировать бюджет