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Общество

В жилмассиве «Рухий-Мурас» снова отключили воду

В жилмассиве «Рухий-Мурас» снова отключили воду. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, мэрия Бишкека предоставила ложную информацию о том, что ПЭУ «Бишкекводоканал» не отключало воду, а ограничило объемы на 165 литров в сутки на одного человека.

«Я специально ночью проверила, есть ли вода. Нет, ее не было. В мэрии говорят, что ограничили объем воды, они ограничили настолько, что из-под крана даже капли нет. Они под утро включили и обратно примерно в 8.00 отключили воду. Почему мы, добропорядочные налогоплательщики, должны страдать из-за некоторых домов, которые не платят? Целый жилмассив оставили без воды, не учитывая даже пандемию коронавируса. Мы считаем, что действия мэрии нарушают права человека, а чиновники, которые управляют водными ресурсами, — некомпетентны. Мы сегодня собираем подписи жителей и хотим обратиться к главе ПЭУ «Бишкекводоканал»», — рассказала жительница жилмассива.

Напомним, накануне читатель сообщил 24.kg, что всем жителям жилмассива «Рухий-Мурас» отключили воду из-за долгов нескольких домов. Мэрия ранее сообщила, что долг за май составил 17 миллионов 896 тысяч 8 сомов, в связи с этим объем снижен на 165 литров в сутки на одного человека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194609/
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