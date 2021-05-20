В жилмассиве «Рухий-Мурас» снова отключили воду. Об этом 24.kg сообщили местные жители.

По их словам, мэрия Бишкека предоставила ложную информацию о том, что ПЭУ «Бишкекводоканал» не отключало воду, а ограничило объемы на 165 литров в сутки на одного человека.

«Я специально ночью проверила, есть ли вода. Нет, ее не было. В мэрии говорят, что ограничили объем воды, они ограничили настолько, что из-под крана даже капли нет. Они под утро включили и обратно примерно в 8.00 отключили воду. Почему мы, добропорядочные налогоплательщики, должны страдать из-за некоторых домов, которые не платят? Целый жилмассив оставили без воды, не учитывая даже пандемию коронавируса. Мы считаем, что действия мэрии нарушают права человека, а чиновники, которые управляют водными ресурсами, — некомпетентны. Мы сегодня собираем подписи жителей и хотим обратиться к главе ПЭУ «Бишкекводоканал»», — рассказала жительница жилмассива.

165 литров