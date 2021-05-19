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Агент 024

В жилмассиве «Рухий-Мурас» отключили воду из-за долгов нескольких домов

Всем жителям жилмассива «Рухий-Мурас» отключили воду из-за долгов нескольких домов. Об этом 24.kg сообщил читатель.

По его словам, из-за долгов некоторых людей отключили воду всем жителям новостройки.

«У нас нет воды вторые сутки. Мы не можем ни поесть приготовить, ни помыться. Всему жилмассиву приходится покупать воду в магазинах. Почему из-за долгов некоторых людей должна страдать вся новостройка? Мы всегда оплачиваем коммунальные услуги вовремя, почему так несправедливо с нами поступают? Вчера ночью все жители не выдержали и пошли к зданию местной администрации. Они нам объяснили тем, что, оказывается, общий долг составил около 2 миллионов сомов», — сказал читатель.

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Ссылка: https://24.kg/agent_024/194462/
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