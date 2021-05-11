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Общество

Дело о беспорядках. Адвокат рассказал, в чем обвиняют Жениша Молдокматова

Лидеру партии «Туран» Женишу Молдокматову вручено уведомление о подозрении в организации массовых беспорядков по делу о событиях в октябре 2020 года. Об этом 24.kg сообщил адвокат Кантемир Турдалиев.

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По его словам, сначала Женишу Молдокматову вручили уведомление о подозрении в захвате зданий и сооружений. Активиста обвиняли в том, что он захватил здание ГКНБ утром 6 октября 2020 года и незаконно освободил бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Затем статью обвинения переквалифицировали.

«Это абсурд, поскольку Жениш Молдокматов не мог организовывать массовые беспорядки. 5 октября на площади Ала-Тоо требование к ЦИК об отмене парламентских выборов подписали 12 партий. Это был мирный митинг, Жениш Молдокматов договаривался о встрече с президентом Сооронбаем Жээнбековым с его помощником. Вечером милиция начала разгонять митингующих, применялись светошумовые гранаты, дубинки. Все участники акции протеста были вынуждены бежать. Мой подзащитный к «Белому дому» даже не подходил», — сказал Кантемир Турдалиев.

Адвокат рассказал, что ближе к пяти утра 6 октября Жениш Молдокматов приехал к зданию ГКНБ, где толпа уже протаранила ворота.

«Люди хотели войти во внутрь. Жениш Молдокматов залез на кузов грузовика и пытался отговорить толпу заходить в ГКНБ, поскольку это стратегический объект, в СИЗО которого сидят экстремисты и террористы. Толпа требовала освобождения Алмазбека Атамбаева, Садыра Жапарова и Сапара Исакова. Помощник Орозбека Опумбаева вышел к толпе, сказал, что через полчаса освободят Атамбаева, а через час — Садыра Жапарова. В итоге был составлен акт, по которому освободили бывшего президента», — пояснил Кантемир Турдалиев.

Жениша Молдокматова задержали по делу о событиях 5-6 октября 2020 года.

Напомним, 5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента страны.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193597/
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