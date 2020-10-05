20:22
USD 79.49
EUR 93.11
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. 12 партий подписали требование аннулировать итоги голосования

Лидеры 12 политических партий, участвовавших в выборах депутатов Жогорку Кенеша седьмого созыва, подписали требование к ЦИК об аннулировании результатов голосования. Об этом на митинге на центральной площади Ала-Тоо сегодня сообщил руководитель «Республики» Мирлан Жеенчороев

По его словам, среди тех, кто подписал требование к ЦИК, есть и партии «Бутун Кыргызстан» и «Мекенчил». По предварительным данным после ручного подсчета голосов они преодолели 7-процентный барьер.

Участники акции протеста также требуют от ЦИК принять решение сегодня до полуночи. В противном случае митинги продолжатся.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167655/
просмотров: 1782
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы-2020. Одной из участниц митинга стало плохо: вызвали скорую помощь
Выборы-2020. МВД призывает участников акции протеста разойтись
Зажгли площадь. Митингующие включили фонари на смартфонах
Выборы-2020. На митинге вновь провокация: толпа пытается прорваться к сцене
Выборы-2020. На митинге против итогов голосования выступают артисты
Выборы-2020. Торговые центры и филиалы банков закрылись из-за митинга на площади
Выборы-2020. Митингующие на площади хором спели гимн Кыргызстана
Выборы-2020. Волонтеры собирают мусор на митинге против итогов голосования
На митинг приехал всадник. Его конь справил нужду на площади Ала-Тоо
Выборы-2020. В Бишкеке митингуют представители 11 партий
Популярные новости
Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не&nbsp;разрешили открыться с&nbsp;6&nbsp;октября Из-за роста COVID-19 школам Бишкека не разрешили открыться с 6 октября
В&nbsp;Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша В Кыргызстане завершились выборы депутатов Жогорку Кенеша
Возврат в&nbsp;школу. Кто и&nbsp;как будет учиться с&nbsp;6&nbsp;октября Возврат в школу. Кто и как будет учиться с 6 октября
Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к&nbsp;митингу на&nbsp;площади Ала-Тоо Выборы-2020. Еще четыре партии присоединились к митингу на площади Ала-Тоо
Бизнес
Мошенники представляются сотрудниками &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;. Что нужно делать Мошенники представляются сотрудниками «Газпром Кыргызстан». Что нужно делать
Мобильный оператор&nbsp;О! улучшил инфраструктуру сети 4G&nbsp;LTE по&nbsp;стране Мобильный оператор О! улучшил инфраструктуру сети 4G LTE по стране
Gamma Knife ICON&nbsp;&mdash; нейрохирургия без скальпеля Gamma Knife ICON — нейрохирургия без скальпеля
Искендер Матраимов: &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; признает итоги выборов Искендер Матраимов: «Мекеним Кыргызстан» признает итоги выборов
5 октября, понедельник
20:21
В жилмассиве «Ак-Орго» крадут люки. Подрядчик уже отказывается восстанавливать В жилмассиве «Ак-Орго» крадут люки. Подрядчик уже отказ...
20:18
Ручной пересчет. «Биримдик» вырвался вперед, шанс появился у «Мекенчила»
20:10
Выборы-2020. Митингующие на площади перекрыли проспект Чуй
19:58
Выборы-2020. Одной из участниц митинга стало плохо: вызвали скорую помощь
19:50
Выборы-2020. МВД призывает участников акции протеста разойтись