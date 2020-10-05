Выборы-2020. 12 партий подписали требование аннулировать итоги голосования

Лидеры 12 политических партий, участвовавших в выборах депутатов Жогорку Кенеша седьмого созыва, подписали требование к ЦИК об аннулировании результатов голосования. Об этом на митинге на центральной площади Ала-Тоо сегодня сообщил руководитель «Республики» Мирлан Жеенчороев

По его словам, среди тех, кто подписал требование к ЦИК, есть и партии «Бутун Кыргызстан» и «Мекенчил». По предварительным данным после ручного подсчета голосов они преодолели 7-процентный барьер.

Участники акции протеста также требуют от ЦИК принять решение сегодня до полуночи. В противном случае митинги продолжатся.