Сгоревшую в результате приграничного конфликта школу в селе Максат восстановят

Сгоревшую школу в селе Максат в результате приграничного конфликта восстановят. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр образования Алмазбек Бейшеналиев.

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По его словам, в этом учреждении обучалось до 300 школьников, работало 20 учителей и 12 человек технического персонала.

«Мы отремонтируем школу, обучение здесь продолжится. Сейчас еду в Баткен, встречусь с учителями, учениками, схожу в пострадавшие школы и детсады», — отметил чиновник.

Ранее журналист Жибек Бегалиева показала, как выглядит школа в селе Максат после инцидента на кыргызско-таджикской границе.

Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.