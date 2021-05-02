Ситуация на границе. Как выглядит школа в селе Максат после обстрела

Журналист Жибек Бегалиева показала, как выглядит школа в селе Максат после инцидента на кыргызско-таджикской границе. Фографии она опубликовала на своей странице в Facebook.
Ранее жители Лейлекского района опубликовали видеоролики текущей обстановки в приграничных селах.
Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.
Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.
За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.
Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.
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