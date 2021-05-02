Ситуация на границе. Как выглядит школа в селе Максат после обстрела

Журналист Жибек Бегалиева показала, как выглядит школа в селе Максат после инцидента на кыргызско-таджикской границе. Фографии она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Это была новая школа с хорошим ремонтом, туалетом внутри. С горячей водой, что большая редкость не только в приграничье, но и в регионах. Наверное, местные детишки не могли нарадоваться тому, какая красивая школа у них... была», — написала журналист.

Ранее жители Лейлекского района опубликовали видеоролики текущей обстановки в приграничных селах.

Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.

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