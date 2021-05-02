Гражданское общество требует от Таджикистана возмещения ущерба пострадавшим

Организации гражданского общества подготовили обращение в адрес властей по поводу ситуации на кыргызско-таджикской госгранице.

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Они выработали совместные действия по оказанию срочной материальной, моральной и психологической помощи пострадавшим в Баткенской области, а также пути построения коммуникации с таджикскими неправительственными организациями для деэскалации конфликта, изучению потребностей на месте для уязвимых групп, координации действий по оказанию помощи.

НКО Кыргызстана рекомендуют своевременно информировать население и мировое сообщество по ситуации в Баткенской области, создать единый пресс-центр в МИД, организовать взаимодействие со СМИ. Составить реестр граждан Баткенской области (число пропавших, умерших, раненых, оставивших свое жилье, находящихся в горах) и информировать общество.

Нужно требовать от Таджикистана возмещения морального и материального ущерба за уничтожение домов и других объектов инфраструктуры Кыргызстана. Из обращения НКО

«Необходимо создать также единую электронную платформу по гумпомощи (поступление и расход), четко выразить позицию по заявлению премьера Улукбека Марипова по поводу принадлежности водозабора «Головной», — говорится в заявлении.

Гражданское общество призывает срочно созвать заседание Совета безопасности и рассмотреть ситуацию на границе, а также создать общественную комиссию при омбудсмене по документированию фактов.

«Следует призвать ООН, миротворческие силы и мировое сообщество дать оценку происходящему на кыргызско-таджикской границе, оценить действия правительства Таджикистана согласно международному праву, определить международно-правовую ответственность правительства РТ, уголовную ответственность за насилие и вооруженное нападение на мирных граждан. Нужно также запросить правовую оценку и независимое расследование со стороны прокурора Международного уголовного суда для определения виновных и привлечения к ответственности», — говорится в заявлении.

НКО требуют создать специальное подразделение МВД по информированию, пресекать попытки разжигания межнациональной розни отдельными лицами.

Конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.