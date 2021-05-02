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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Напали внезапно, было страшно. Рассказы пострадавших от обстрела на границе

Вечером 28 апреля на кыргызско-таджикской границе вновь вспыхнул конфликт. Стычка началась у пункта распределения воды «Головной». Местные жители стали закидывать друг друга камнями. Инцидент перерос в более серьезный конфликт с применением оружия.

На следующий день, 29 апреля, Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Но сопредельная сторона продолжала стягивать военнослужащих и тяжелую военную технику к линии границы с Кыргызстаном, а также периодически обстреливать проезжающие транспортные средства.

Ситуация оставалась напряженной. К вечеру 1 мая главы ГКНБ двух конфликтующих стран во второй раз договорились о полном прекращении огня и отводе сил от границы. 

Число пострадавших, по последним данным, составляет 178 человека, 34 погибли, среди них ребенок. В результате конфликта эвакуированы более 33 тысяч кыргызстанцев.

Военные Таджикистана обстреляли жилые дома в селах Баткенского и Лейлекского районов. 

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192556/
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