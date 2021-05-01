Ситуация на границе. Таджикистан нарушил договоренности о прекращении огня

По состоянию на 15.00 обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной. Об этом 24.kg сообщили в Погранслужбе ГКНБ.

По ее данным, в нарушение двусторонних договоренностей об отводе дополнительных сил и средств от границы в места их постоянной дислокации сопредельная сторона продолжает стягивание военнослужащих и тяжелой военной техники к линии границы с Кыргызстаном.

В районе населенного пункта Кок-Таш Баткенского района одноименной области таджикская сторона периодически обстреливает проезжающие транспортные средства.

Первый заместитель председателя — директор Пограничной службы ГКНБ полковник Уларбек Шаршеев выехал в Таджикистан на переговоры.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.