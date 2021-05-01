Ситуация на границе. Число эвакуированных составляет 27 тысяч 358 человек

Число эвакуированных в результате конфликта на кыргызско-таджикском участке границы составляет 27 тысяч 358 человек. Об этом на пресс-конференции сообщила первый заместитель министра здравоохранения Ализа Солтонбекова.

По ее словам, группа психотерапевтов и психологов работает для оказания помощи эвакуированным.

«Медработники круглосуточно наблюдают за эвакуированными. Им бесплатно оказывают медицинскую помощь. В случае если им нужна медпомощь, их госпитализируют. Все лечение проводится за счет государства. Эвакуированы граждане, проживающие в селах Арка, Ак-Татыр, Самаркандек, Жаны-Жер, Кулунду», — сказала Ализа Солтонбекова.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

За медицинской помощью обратились 163 пострадавших, 33 человека погибли, среди них ребенок.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.