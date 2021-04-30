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Общество
Сюжет: Кражи невест и ранние браки

Убийство Айзады. Расследование окончено и дело направлено в суд

Расследование по факту похищения Айзады Канатбековой окончено, дело направлено в суд. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД столицы.

По его данным, расследуемое досудебное производство по статье 175 «Похищение лица с целью вступления в брак», переквалифицированное на статью 170 «Похищение человека» УК КР, окончено и передано в Первомайский районный суд Бишкека.

Отметим, по этому делу проходят четверо подозреваемых, которые сейчас находятся под стражей.

В милиции также напомнили, что основному подозреваемому Замирбеку Тенизбаеву было вручено заочно уведомление о подозрении в совершении преступления по статьям 170 «Похищение человека» и 130 «Убийство» УК КР. Однако в связи со смертью подозреваемого досудебное производство прекращено.

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов.

Все подозреваемые, участвующие в похищении девушки, задержаны.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192376/
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