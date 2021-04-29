Инцидент на границе. Число пострадавших выросло до 31 человека, один погиб

По состоянию на 20.00 число обратившихся за помощью после конфликта на границе составило 32 человека. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова.

Из них один человек скончался и еще один находится в крайне тяжелом состоянии. Один человек получает лечение амбулаторно, остальные госпитализированы.

«В больнице села Самаркандек находится двое. Их состояние удовлетворительное. Двое находятся в районной больнице Лейлекского района. Их состояние оценивается как средней тяжести. Остальные 26 человек госпитализированы в Баткенскую территориальную больницу с огнестрельными ранениями и травмами различных частей тела», — рассказала Ализа Солтонбекова.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились 17 пострадавших. Один погибший.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.