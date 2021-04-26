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Общество

Дело Тилекмата Куренова. Активиста отпустили под домашний арест

Бишкекский городской суд освободил из-под стражи активиста Тилекмата Кудайберген уулу (Куренова). Об этом сообщают его сторонники.

По их словам, сегодня горсуд столицы изменил меру пресечения активисту на домашний арест.

Ранее Свердловский суд столицы продлял меру пресечения активисту с содержанием в Бишкекском СИЗО-1 до 15 мая.

Напомним, что активиста задержали 15 марта. Ближе к ночи того же дня в его доме провели обыск. Известно, что правоохранители нашли в его публикациях на Facebook призывы к свержению власти. Позже Свердловский районный суд водворил его в СИЗО-1.

Тилекмат Куренов был одним из организаторов и модератором мирного митинга против новой редакции Конституции возле «Белого дома».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191596/
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