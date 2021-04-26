Спектакль окончен. Театр оперы и балета ушел на карантин

Театр оперы и балета переносит все мероприятия и спектакли и уходит на карантин. Об этом 24.kg сообщили в театре.

Уточняется, что мера предпринимается в профилактических целях. «Недавно у нас прошла премьера спектакля «Ак-Мөөр» и Международный фестиваль оперного искусства, посвященный 80-летию народного артиста СССР Булата Минжилкиева. В них было задействовано много людей. Поэтому ввиду большого количества контактирующих лиц, для предупреждения распространения коронавирусной инфекции принято решение временно перейти на удаленный режим работы», — отметили в театре.

В учреждении культуры добавили, что за это время в театре будет проведена санитарная обработка помещений.