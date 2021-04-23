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Власть

Президент: Имя Булата Минжилкиева написано золотыми буквами в нашей истории

Президент принял участие в международном фестивале оперного искусства, посвященном 80-летию народного артиста СССР Булата Минжилкиева.

«Творчество всемирно известного оперного певца Булата Минжилкиева никогда не будет забыто, пока есть его народ и кыргызская музыка», — сказал Садыр Жапаров.

По его словам, Булат Минжилкиев — великий оперный певец, прославивший кыргызскую песню и мелодию в классическом понимании на весь мир, огромный талант, корифей ХХ века во вселенной музыки, внесший значительный вклад в кыргызскую профессиональную музыку и оставивший в ней неизгладимый след.

«За свою трудовую деятельность Булат Абдуллаевич мастерски исполнил произведения на разные темы и внес значительный вклад в становление и развитие кыргызской оперы. Булат Минжилкиев, путешествуя по всему миру, восхищал многих своим мелодичным голосом. Жизнь Булата Минжилкиева и его служение народу — пример для всех нас. Наряду с творческой деятельностью он проявил себя как разносторонний специалист и образованный человек в социально-политической сфере, участвуя в принятии политических решений. Например, он был депутатом 10 созыва Верховного Совета СССР и Верховного Совета Киргизской ССР в 1975 году, что для нас большая честь. Могу с уверенностью сказать, что творчество всемирно известного оперного певца Булата Абдуллаевича никогда не будет забыто, пока есть его народ и кыргызская музыка. Его имя, написанное золотыми буквами в истории нашей страны, будет всегда с большой гордостью упоминаться на великой сцене», — отметил глава государства.

Булат Минжилкиев родился 23 апреля 1940 года на берегу Иссык-Куля в селе Тору-Айгыр.

В 1957-м поступил в вокально-хоровую студию при Кыргызском театре оперы и балета. В 1968 году стал стажером театра «Ла Скала» и брал уроки вокала у знаменитых маэстро Барра и Мерлини. В 25 лет — солист оперного театра, в 28 блестяще выступил на Всесоюзном фестивале молодых оперных певцов, в 33 — уже лауреат двух международных конкурсов, в 36 — народный артист Советского Союза.

В 1975 году с труппой Большого театра принимал участие в гастролях на сцене «Метрополитен-опера» в США. С 1989-го — солист Ленинградского театра оперы и балета (ныне Мариинский театр).
Редко кому из певцов удается воплотить на сцене такое количество разноплановых образов: Конурбай («Манас»), Мельник («Русалка»), Борис Годунов («Борис Годунов») и другие. Занимался педагогической деятельностью в Кыргызском государственном институте искусств. Воспитанники Булата Минжилкиева сейчас поют во многих театрах мира. На сцене кыргызского театра поставил оперу Пуччини «Богема».

В Бишкеке каждый год проходит международный фестиваль оперного искусства имени Булата Минжилкиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/191380/
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