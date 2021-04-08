19:54
USD 84.79
EUR 100.18
RUB 1.11
Общество

Премьера в Оперном. Спектакль «Ак-Мөөр» покажут в обновленном виде

Премьеру спектакля Жумакадыра Каниметова «Ак-Мөөр» представит на суд зрителей 17 апреля Кыргызский национальный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Об этом сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Елена Мягкова.

По ее данным, впервые спектакль поставлен в мае 1993 года. Композитор и дирижер-постановщик Жумакадыр Каниметов создал «Ак-Мөөр» в стиле музыкальной драмы. Либретто оперы-дастан, написанное Акбаром Рыскуловым, основано на одной из известных в народе легенд.

Драма повествует о трагической истории любви красавицы Ак-Мөөр и простого джигита Болота. Козни и происки коварного и злобного богача Жантай-хана приводят к смерти влюбленных.

«Спектакль встретил заслуженный успех, получил высокую оценку критиков, но в 2002 году сошел со сцены ввиду изношенности декораций и костюмов. Новая редакция полюбившегося произведения засияет свежими красками», — отметила Елена Мягкова.

Декорации и костюмы народного художника КР Маратбека Шарафидинова созданы заново.

Произведение поставлено режиссером-постановщиком, заслуженным артистом КР Искендером Сартбаевым, балетмейстером Тилеком Кийизбаевым, хормейстером — заслуженным артистом КР Карагулом Тиленчиевым.

Главные партии в спектакле исполнят мастера кыргызской оперной сцены: Айзирек Момунова (Ак-Мөөр), заслуженный артист КР Тилек Найманбаев (Болот), заслуженный артист КР Кайымбек Кускаков (Жантай-хан), заслуженная артистка КР Гульнур Ниязбаева (Кулуйпа), Салима Маматова (Ажал), Бактыгуль Бокоева (Бугу-эне), Мурат Дербишалиев (Жарчы), Анипа Ибраева (Жаштык).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189166/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
Скандал в Оперном. Комиссия завершила свою работу
Скандал в Оперном. Аида Касымалиева предлагает создать депутатскую комиссию
Спектакль «Травиата» будет. Артисты из Москвы выступят в Театре оперы и балета
Скандал в Оперном. Артисты назвали пути решения проблемы
Скандал в Оперном. Артисты призывают не распространять в соцсетях ложь
Скандал в Оперном. Специальная комиссия Министерства культуры изучит проблему
Скандал в Оперном. Артисты не рабы, или Что переполнило чашу терпения
Скандал в Оперном: местные артисты отказались выступать с российскими звездами
Кыргызский театр оперы и балета название не менял
В Бишкеке состоится премьера балета «Ночь перед Рождеством»
Популярные новости
Передумали. Школы Бишкека вернутся к&nbsp;прежнему режиму обучения Передумали. Школы Бишкека вернутся к прежнему режиму обучения
Стоит&nbsp;ли снижать штрафы за&nbsp;нарушение Правил дорожного движения? Опрос Стоит ли снижать штрафы за нарушение Правил дорожного движения? Опрос
COVID-19&nbsp;в Бишкеке. Все дети вновь переведены на&nbsp;обучение в&nbsp;режиме онлайн COVID-19 в Бишкеке. Все дети вновь переведены на обучение в режиме онлайн
Граждан старше 55&nbsp;лет просят без необходимости не&nbsp;выходить из&nbsp;дома Граждан старше 55 лет просят без необходимости не выходить из дома
Бизнес
Как стать примером для других и&nbsp;быть здоровым Как стать примером для других и быть здоровым
Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты
&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; организовал в&nbsp;Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к&nbsp;сервису «Яндекс Go» организовал в Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к сервису
Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения
8 апреля, четверг
19:43
Бишкекчане просят сделать пешеходный переход возле детсада в 6-м микрорайоне Бишкекчане просят сделать пешеходный переход возле детс...
19:21
Премьера в Оперном. Спектакль «Ак-Мөөр» покажут в обновленном виде
19:06
В Оше начали строить дополнительный корпус к детсаду № 30 «Айданек» на 100 мест
19:01
Убийство Айзады. Как реагировали соцсети на ала качуу и смерть девушки
18:46
Мэрия борется с незаконной парковкой вдоль дорог. Высаживает кустарник