Премьера в Оперном. Спектакль «Ак-Мөөр» покажут в обновленном виде

Премьеру спектакля Жумакадыра Каниметова «Ак-Мөөр» представит на суд зрителей 17 апреля Кыргызский национальный ордена Ленина академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Об этом сообщила руководитель литературно-драматургической части театра Елена Мягкова.

По ее данным, впервые спектакль поставлен в мае 1993 года. Композитор и дирижер-постановщик Жумакадыр Каниметов создал «Ак-Мөөр» в стиле музыкальной драмы. Либретто оперы-дастан, написанное Акбаром Рыскуловым, основано на одной из известных в народе легенд.

Драма повествует о трагической истории любви красавицы Ак-Мөөр и простого джигита Болота. Козни и происки коварного и злобного богача Жантай-хана приводят к смерти влюбленных.

«Спектакль встретил заслуженный успех, получил высокую оценку критиков, но в 2002 году сошел со сцены ввиду изношенности декораций и костюмов. Новая редакция полюбившегося произведения засияет свежими красками», — отметила Елена Мягкова.

Декорации и костюмы народного художника КР Маратбека Шарафидинова созданы заново.

Произведение поставлено режиссером-постановщиком, заслуженным артистом КР Искендером Сартбаевым, балетмейстером Тилеком Кийизбаевым, хормейстером — заслуженным артистом КР Карагулом Тиленчиевым.

Главные партии в спектакле исполнят мастера кыргызской оперной сцены: Айзирек Момунова (Ак-Мөөр), заслуженный артист КР Тилек Найманбаев (Болот), заслуженный артист КР Кайымбек Кускаков (Жантай-хан), заслуженная артистка КР Гульнур Ниязбаева (Кулуйпа), Салима Маматова (Ажал), Бактыгуль Бокоева (Бугу-эне), Мурат Дербишалиев (Жарчы), Анипа Ибраева (Жаштык).